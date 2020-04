Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Si, tot la capitolul solidaritate, doua mari companii au decis ca acum este momentul sa se ajute intre ele si pe angajatii lor. Astfel, o parte din angajatii IKEA sunt preluati de Zentiva. In acest mod, oamenii isi pastreaza serviciile si devin, in acelasi timp, forta de munca atat de necesara pentru cererea de medicamente din ziua de azi.Nu in ultimul rand, romanii au observat ca incep sa gaseasca masti chirurgicale in farmacii si in online, iar cei de la eMAG au anuntat ca au pus la vanzare peste 7 milioane de masti de protectie, fara adaos comercial.Holcim Romania se alatura luptei impotriva pandemiei COVID-19 si vine in sprijinul spitalelor din comunitatile in care isi desfasoara activitatea. 11 spitale care gestioneaza pacientii infectati cu COVID-19 vor primi sprijin financiar din partea companiei, suma totala donata ridicandu-se la 2.600.000 de lei (~540.000 de euro).Cele 11 spitale care vor primi sprijin financiar din partea Holcim Romania se afla in judetele Arad, Arges, Bihor, Cluj, Dambovita, Prahova, Iasi si Timis. Fondurile vor fi folosite pentru a cumpara echipamente medicale si individuale de protectie precum manusi, combinezoane, masti, tuneluri de dezinfectie, lampi UV, ventilatoare mecanice, monitoare de functii vitale sau paturi ATI.Provident Financial Romania se alatura efortului comun pentru sustinerea cadrelor medicale si spitalelor printr-o donatie de 500.000 de lei catre Asociatia "Daruieste viata", informeaza compania printr-un comunicat."Situatia generata de pandemia COVID-19 ne-a pus pe toti in fata unor decizii care ne-au schimbat modul de lucru, comportamentul de business si abordarea fata de canalizarea resurselor, fie ca vorbim despre resurse umane sau financiare. In acest context, Provident a decis sa reduca in mod considerabil comunicarea comerciala in martie si aprilie si sa redirectioneze sumele aferente catre sustinerea personalului medical si unitatilor spitalicesti in lupta cu Coronavirus", se mentioneaza in comunicat.Astfel, Provident doneaza 500.000 de lei catre Asociatia "Daruieste Viata" pentru sustinerea constructiei spitalului modular pentru pacientii cu COVID-19.Salvati Copiii Romania, cu sprijin de la Oriflame, continua echiparea de urgenta a spitalelor , astfel incat medicii sa poata face fata pandemiei din ce in ce mai agresive.Astfel, echipamente de protectie indispensabile si aparatura medicala performanta vor fi duse la sectiile de copii din doua spitale din Sebes si Zalau, care, incepand cu 24 martie, au preluat cazuri pediatrice confirmate de infectare cu SARS-CoV2.Spitalul Municipal Sebes, Alba, va fi dotat atat cu un incubator de transport, cat si cu echipamente de protectie pentru medici, iar la Spitalul de Urgenta din Zalau, Salaj, vor fi duse doua injectomate, kituri de ventilatie, precum si echipamente si materiale de protectie.Grupul Zentiva anunta acordul incheiat cu IKEA pentru a coopera in timpul crizei COVID-19. Ca parte a acestei colaborari, Zentiva Romania a luat temporar 18 angajati de la IKEA Romania, pentru o perioada de 3 luni. Noii angajati vor fi integrati in operatiunile fabricii Zentiva pentru a acoperi productia crescuta generata de cererea pietei.ENGIE Romania reinnoieste sprijinul oferit Crucii Rosii Romane si se alatura IVECO Romania cu combustibilul necesar pentru a transporta alimente si materiale de stricta necesitate catre institutii si persoane afectate de COVID-19 din intreaga tara.Aceasta se adauga sprijinului financiar in valoare de 100.000 de euro, directionat de ENGIE Romania catre Crucea Rosie Romana, pentru achizitia de echipamente pentru cadrele medicale, precum si de aparate de ventilatie sau materiale de stricta necesitate pacientilor confirmati cu COVID-19.Crucea Rosie Romana va alimenta gratuit cu gaz natural comprimat doua autovehicule IVECO DAILY la statia detinuta de ENGIE Romania si situata in Bulevardul Preciziei, Bucuresti.Organizatia va putea transporta, folosind un combustibil alternativ prietenos cu mediul inconjurator, alimentele si materialele necesare in lupta impotriva COVID-19.Compania Pro Optica si Intreprinderea Optica Romana (IOR) au creat un scaner termic care ar putea fi util pentru depistarea persoanelor febrile , posibil infectate cu noul coronavirus. Peste sapte milioane de masti de protectie sunt disponibile incepand de joi pe eMAG, clientii pot comanda produsul fara adaos comercial.Mastile sunt disponibile in seturi de 50 de bucati, iar pentru ca interesul este extrem de mare, dar si in scopul prevenirii revanzarii la pret crescut, comenzile sunt limitate la o cutie pentru fiecare client.Avand in vedere stocurile actuale, pretul fara adaos este de 146,83 de lei (plus taxa de livrare) si va fi actualizat saptamanal, lunea si joia, pe baza costului mediu ponderat de la fiecare aprovizionare, afisat transparent in pagina produsului.