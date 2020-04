Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Mai departe aflam intr-un raport al Forumului Economic Mondial ca restrictiile de circulatie, masurile de izolare, inchiderea fabricilor si anularea zborurilor au scazut nivelul poluarii cu 5% in 2020, pana la nivelul inregistrat in Cel de-al Doilea Razboi Mondial.Si totusi, nu ar trebui sa ne culcam pe-o ureche, spun specialistii, ci sa devenim mai responsabili si dupa ce lucrurile vor reveni la normal.KMG International, sub brandul Rompetrol, va achizitiona in parteneriat cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania o unitate mobila de terapie intensiva cu 12 paturi, in valoare de 264.930 de dolari, ce va fi donata Departamentului pentru Situatii de Urgenta (IGSU), ca parte a rezervei strategice pentru protectie civila, urmand a fi utilizata pe durata pandemiei pentru asigurarea suportului rapid acolo unde va fi cea mai mare nevoie.IKEA este una dintre marile companii care au raspuns rapid apelului de implicare din partea Auchan si Leroy Merlin pentru proiectul de amenajare a unitatii de suport medical Bucurestii Noi . In acest sens, compania sprijina eforturile de amenajare a acestei cladiri oferind articole textile si mobilier in valoare totala de peste 85.000 euro.24.000 de pachete alimentare VIVA Lunch Box preparate in Statiile OMV selectate vor ajunge in urmatoarea luna la cadrele medicale din spitalele Grigore Alexandrescu, Floreasca, Sfantul Ioan, Colentina si Spitalul Judetean Prahova, livrate zilnic de foodpanda cu personal dedicat.Sistemul Medical MedLife va deschide la inceputul saptamanii viitoare cel de al doilea laborator propriu Real Time PCR in vederea depistarii infectiei cu COVID-19. Noul laborator este situat in Sfantu Gheorghe si va contribui la cresterea capacitatii de procesare in centrul tarii.Acesta dispune de circuite de biosecuritate, spatii succesive cu presiune negativa si echipamente speciale dedicate efectuarii testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2.Potrivit reprezentatilor companiei, laboratorul va procesa intr-o prima etapa cca 100 de teste pe zi, urmand sa ajunga gradual la 200 de teste pe zi, aceasta capacitate fiind dependenta de extinderea personalului specializat din laborator.Personal din Statul Major al Fortelor Terestre (SMFT), Statul Major al Fortelor Aeriene (SMFA), precum si o echipa de specialisti din Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" (ATM) au inceput productia de viziere , pentru protectia celor care participa la actiuni de limitare a raspandirii noului coronavirus.Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii, vizierele realizate de catre SMFT si SMFA pe baza unor proiecte proprii vor asigura protectia personalului militar care actioneaza in sprijinul autoritatilor centrale si locale.Pana la acest moment au fost produse aproximativ 1.000 de viziere, urmand ca productia sa se ridice la 800 de bucati zilnic si sa continue pana la un total de aproximativ 20.000, arata MApN.Orasul Daegu a fost primul focar de infectie cu noul coronavirus din afara Chinei, raportand din februarie si pana acum peste 6.000 de cazuri.In data de 10 aprilie, insa, autoritatile locale au raportat ca nu a existat nicio imbolnavire, potrivit World Economic Forum Printre masurile pentru care Coreea de Sud este deja recunoscuta in lupta cu pandemia se numara distantarea sociala si testarea in masa.