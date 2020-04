Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Avem inca o veste buna pentru medicii care au nevoie sa locuiasca undeva pe perioada pandemiei pentru a nu-si pune in pericol familile: initiativa Milluu #LocuintePentruMedici pune la dispozitie, gratuit, zeci de spatii de locuit in toata tara.Nu in ultimul rand, competitia Future Makers si-a desemnat castigatorii, urmand ca trei echipe de tineri sa primeasca sprijin financiar pentru a-si pune in practica ideile lor de lupta impotriva pandemiei. LaPrimulBebe s-a mobilizat in aceste vremuri grele si a organizat vreme de 5 zile campania umanitara online #PrimaLinie cu scopul de a sprijini, prin sumele donate, spitalele si cadrele medicale aflate acum in prima linie in lupta impotriva coronavirusului.Astfel, in doar 5 zile in care au avut loc 9.100 de licitatii online cu scop umanitar, membrii LaPrimulBebe au reusit ca umar la umar sa isi uneasca fortele si sa stranga suma de 235.000 de euro.Pe langa materialele de protectie pentru medici, vor fi achizitionate pentru Societatea Romana de Terapie Intensiva si Anestezie 2 ventilatoare si 8 monitoare functii vitale in valoare de 58.000 de euro.HEINEKEN Romania se alatura eforturilor de a combate efectele pandemiei COVID-19 cu o donatie de 250.000 de lei catre Crucea Rosie Romana Compania ii incurajeaza pe membrii echipei sa doneze pentru aceeasi cauza, dubland contributiile individuale ale acestora.Initiativa face parte dintr-un program mai amplu, de sustinere a comunitatilor prin dotarea spitalelor si a personalului medical cu aparatura si echipamentele necesare in aceasta perioada, in valoare totala de 1.500.000 de lei.Procter & Gamble Romania, producator al unor branduri precum Ariel, Fairy si Always, doneaza 1.500.000 de lei catre Crucea Rosie Romana , reprezentand sprijin financiar si produse de ingrijire personala, de igiena si de uz casnic.Prin aceasta actiune, compania vine sa sustina initiativele care au ca obiectiv atenuarea consecintelor pandemiei de COVID-19 in tara noastra.Compania va sprijini personalul medical din prima linie, oferind sistemului local de sanatate fonduri destinate achizitionarii de echipamente medicale necesare pentru a face fata pandemiei.Aplicatia de inchiriere de apartamente - Milluu extinde initiativa #LocuintePentruMedici in Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Constanta, prin care pune gratuit la dispozitia medicilor si personalului sanitar aflat in linia intai in lupta cu COVID-19, apartamente si garsoniere in care acestia sa poata locui temporar, pe perioada starii de urgenta.Potrivit unui comunicat remis luni, initiativa Milluu #LocuintePentruMedici a fost lansata in urma cu doua saptamani, iar in prezent are la dispozitie, gratuit, pentru medici si personalul din spitale peste 30 de spatii de locuit, cu o capacitate totala de cazare de peste 50 de persoane.101 idei din 15 orase din Romania au aplicat in competitia Future Makers - Solutii COVID-19, a Social Innovation Solutions si Coca-Cola in Romania si juriul a ales pe aceia care vor primi sprijin financiar, mentorat si acces la retele de experti care sa poata ajuta dezvoltarea lor rapida. Castigatorul premiului de 10.000 de euro si sustinere in implementare este platforma VecinulTau.ro, care conecteaza voluntarii din proximitate cu persoane care au nevoie de ajutor pentru a face cumparaturile de alimente, de medicamente sau cu plimbarea animalului de companie.Cei care au nevoie, sau rudele acestora, introduc domiciliul persoanei, iar site-ul va genera voluntarii inscrisi pe platforma, pe o raza de 1 km si datele lor de contact. Spania a hotarat sa ridice anumite restrictii incepand de astazi in incercarea de a reporni anumite sectoare ale economiei.Astfel, incepand de luni, mai multe afaceri din sectoarele neesentiale au fost redeschise, anunta BBC.Este vorba despre industriile de productie, constructie, comunicatii si alte domenii neesentiale.Oamenii pot merge din nou la munca, dar trebuie sa pastreze distanta sociala. 90% dintre romanii din mediul urban intentioneaza sa ramana acasa de Paste anul acesta in contextul pandemiei de coronavirus, arata ultimele date (culese in perioada 6-10 aprilie) din studiul Consumer Stress Score realizat de catre iSense Solutions.Cat priveste momentul in care viata isi va relua cursul normal, 58% dintre persoanele din mediul urban estimeaza ca acest moment va fi pana la mijlocul lunii iunie.