Lucrurile bune care se intampla

Intre timp, Crucea Rosie primeste si redirectioneaza sute de mii de euro spitalelor care au mare nevoie de bani si echipamente in aceste momente. Spitalele mai primesc si porti dezinfectante, care deja au inceput sa fie instalate.Solidaritatea atinge cote maxime in zilele acestea, cand voluntarii se ajuta intre ei, pentru a-i ajuta, la randul lor, pe medicii din toata tara.Nu in ultimul rand, marile puteri ale lumii se intrec sa obtina mult asteptatul vaccin, iar aceasta competitie vine direct in avantajul nostru, al tuturor.Carrefour Romania si Fundatia Carrefour isi iau angajamentul sa sustina Crucea Rosie Romana in lupta impotriva pandemiei COVID-19 si doneaza 200.000 de euro , bani ce vor fi folositi pentru dotarea cu echipamente medicale a spitalelor din linia intai din tara, recomandate de catre Ministerul Sanatatii.Pe lista spitalelor ce urmeaza sa primeasca echipamente medicale, la recomandarea ministerului, se afla: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova si Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara.Compania EMI International a construit si doneaza 20 de porti dezinfectante pentru spitale din Romania, pentru a sprijini medicii si personalul medical in lupta impotriva COVID-19.Poarta functioneaza exclusiv cu dezinfectant lichid, iar compania recomanda utilizarea produselor omologate de autoritati.Prima poarta a fost deja pusa la dispozitia Spitalului Coltea, unde a fost si testata.Alte porti sunt pregatite pentru a fi livrate catre Spitalul Colentina; Asociatia Daruieste Viata, pentru spitalul modular pe care organizatia il construieste in incinta Spitalului Elias, Asociatia Magic, pentru mai multe spitale din Bucuresti si din tara; Spitalul din Mioveni; precum si catre spitalul construit de Auchan si Leroy Merlin pentru pacientii afectati de COVID-19.""Va ajutam din Cluj" catre "Va ajutam din Sibiu": doua tone de material plastic procurat de asociatia #VeDemJust pleaca chiar acum catre voi sa faceti #viziere pentru cadrele medicale din zona Sibiului. Sanatate, oameni buni!", a transmis judecatorul Cristi Danilet in comunitatea sibienilor.Fondatoarea comunitatii sibiene, Smaranda Balan, i-a multumit, intr-un comentariu: "Ce minunat a sunat asta! Va ajutam din Cluj! catre Va ajutam din Sibiu, receptie, de solidaritate! Multumim, Cristi Danilet! Rezerva pretioasa va ajunge la Comunitatea makerilor din Sibiu!"China a dat unda verde primelor teste clinice pe oameni in vederea obtinerii unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus. In Rusia se fac cercetari pentru a crea un vaccin impotriva coronavirusului, dupa ce autoritatile medicale au anuntat ca au primit de la americani o tulpina noua de COVID-19."Ca parte a masurilor de prevenire a raspandirii infectiei cu COVID-19, o companie rusa a importat tulpini de coronavirus din Statele Unite pentru a efectua cercetari si a crea un vaccin", a declarat serviciul de presa al departamentului vamal din Tomsk.Dupa saptamani de restrictii stricte si paralizare economica, o serie de tari europene se pregatesc pentru revenirea la normalitate , insa aceasta va fi graduala si precauta pentru a evita o reaparitie a cazurilor de infectare, conform unei analize realizate de BBC.Printre aceste tari se numara unele dintre cele mai afectate de pandemie, precum Italia si Spania, care insumeaza 153.363, respectiv 169.496 cazuri de imbolnaviri.In ultimele zile, numarul de noi cazuri in cele doua tari a scazut progresiv.In afara de acestea, Danemarca, Austria, Republica Ceha si Bulgaria incep, la randul lor, sa relaxeze restrictiile.