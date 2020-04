Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Pana la relaxare, insa, Romania mai are cateva saptamani de izolare, asa ca marile companii isi continua donatiile, pentru a sprijini sistemul sanitar.In plus, spitalele din Romania primesc, cu titlul de donatie, 100.000 de doze dintr-un medicament deosebit de important pentru tratarea noului tip de coronavirus.Domestos a raspuns apelului Crucii Rosii Romane, organizatie umanitara cu expertiza in prevenirea si combaterea imbolnavirilor, cu o donatie de produse de dezinfectie, igiena si igienizare, in valoare de peste 120.000 de euro Donatia vine in sustinerea campaniei nationale de informare si constientizare a populatiei pentru limitarea raspandirii pe teritoriul Romaniei a noului COVID-19, realizata in parteneriat cu Guvernul si celelalte institutii ale statului implicate.Produsele sunt distribuite in transe saptamanale ce contin Domestos, dezinfectant pe baza de clor, insumand peste 40 de tone. Pana acum, 30.000 de produse au ajuns la beneficiarii din intreaga tara, iar livrarea transelor urmatoare, inca 25.000 de produse in total, va continua saptamanal pana pe 12 mai.Toate produsele donate sunt distribuite de Crucea Rosie Romana catre persoanele fara apartinatori, aflate in autoizolare sau izolare la domiciliu, in centre de plasament sau camine pentru batrani, precum si familiilor nevoiase cele mai afectate. Johnson & Johnson Romania face donatii financiare de 650.000 de lei pentru a sustine comunitatea locala in raspunsul la pandemia COVID-19.Sprijinul este acordat prin intermediul Crucii Rosii Romane, Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) si a unui program logistic adresat pacientilor cronici.TOPGEL, unul dintre cei mai mari producatori romani de inghetata, este una dintre afacerile de familie din Romania care alege sa se se implice in mod activ in sprijinirea sistemului medical din Romania in lupta impotriva SARS COV 2.Compania a realizat o donatie in valoare de 15.000 de euro dedicata exclusiv achizitiei de echipamente sterile de protectie pentru personalul medical din linia intai care isi desfasoara activitatea in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova.Biofarm se alatura luptei de combatere a noului coronavirus in Romania printr-o donatie de 1 milion de lei . Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protectie si aparatura medicala.Sandoz, o divizie a Grupului Novartis in Romania (Novartis Pharma, Novartis Oncology si Sandoz), anunta astazi o donatie de 100.000 de doze de hidroxiclorochina generica , produsa de Sandoz, pentru a acoperi nevoia de tratament pentru peste 4.000 de pacienti din Romania spitalizati si diagnosticati cu COVID-19.Scopul acestei donatii este de a oferi pacientilor acces la un tratament posibil eficace in lupta impotriva COVID-19. Autoritatile din Romania vor aloca acest medicament de la C.N. UNIFARM S.A. catre spitalele care au nevoie. Fundatia Orange doneaza 32.000 de euro catre "Fondul pentru Varstnici", un fond de urgenta creat de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, in beneficiul persoanelor varstnice care nu mai au pe nimeni si sunt afectate de singuratate, imobilitate fizica sau de saracie, in contextul izolarii sociale determinate de noul coronavirus.Aprozarul Virtual, platforma online lansata initial pentru a sprijini producatorii locali din comuna Ciugud, devine national si este pus gratuit la dispozitia micilor producatori romani pentru a-si vinde produsele in timpul crizei.Fiecare producator, din orice colt al tarii, va putea sa se inscrie gratuit in platforma online si va avea propriul sau aprozar virtual unde va putea adauga fotografii cu produse, va putea completa oferte sau actualiza continuu stocul de marfa.Mai mult, fiecare comunitate sau administratie locala din Romania va putea sa aiba propria piata virtuala, unde micii producatori vor putea sa isi promoveze marfurile si sa interactioneze cu clientii.Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida incepand de miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19.Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca trimite elevii de pana la clasa a V-a inapoi la scoala, dupa o luna petrecuta acasa.Comisia Europeana, in cooperare cu presedintele Consiliului European, a prezentat miercuri o foaie de parcurs europeana pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare luate in urma pandemiei cauzate de coronavirus, precizand ca, desi datorita masurilor de izolare a fost incetinita raspandirea virusului, totusi acestea au costuri uriase pentru populatie, societate si economie si nu pot dura la infinit."Desi ne aflam inca in faza critica a mentinerii sub control a pandemiei, masurile extraordinare pe care statele membre si UE au fost nevoite sa le ia dau rezultate. Datorita lor a fost incetinita raspandirea virusului si s-au salvat mii de vieti omenesti. Numai ca aceste masuri, precum si incertitudinea pe care o aduc, au costuri uriase pentru populatie, societate si economie si nu pot dura la infinit", arata CE.