Lucrurile bune care se intampla

Aflam astazi ca peste 5 milioane de euro s-au dus in conturile Asociatiei Crucea Rosie Romana, din, ca Uber transporta gratuit bolnavii cronici la spital si ca Germania, cea mai puternica tara din Europa, se pregateste sa iasa din criza, permitand economiei sa-si reporneasca motoarele.In cadrul campaniei nationale de strangere de fonduri, Crucea Rosie Romana a colectat de la persoane juridice si persoane fizice suma de 5.252.176 de euro si din donatii prin SMS, 68.076 de euro.Crucea Rosie Romana a achizitionat echipamente medicale si materiale de protectie in valoare de 3.910.000 de euro care au fost distribuite, in consultanta cu reprezentantii Guvernului Romaniei, catre unitati sanitare si autoritati centrale si locale care intervin in mod direct in pandemie.Materiale de protectie au fost distribuite si catre cele 47 de filiale ale Crucii Rosii Romane din intreaga tara pentru a asigura protectia voluntarilor si personalului angajat.Bursa Binelui, platforma sustinuta de Banca Comerciala Romana, a strans in martie 2.020 de donatii in valoare de peste 200.000 de lei pentru 26 de ONG-uri, iar cinci dintre proiecte lupta impotriva COVID-19, potrivit unui comunicat al bancii.BursaBinelui.ro, proiect initiat de BCR, este singura platforma online unde donatiile nu sunt comisionate. Anul trecut, platforma a sarbatorit 7 ani de existenta si a inregistrat peste 55.000 de donatii in valoare de aproape 3 milioane de lei/Cele 2.020 de donatii stranse in martie au valoare medie de 104 lei fiecare. Acestea au sprijinit 37 de proiecte inscrise pe platforma, iar 26 de ONG-uri au primit ajutorul de care au atat de multa nevoie.Biofarm se alatura luptei de combatere a noului coronavirus in Romania printr-o donatie de 1 milion de lei . Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protectie si aparatura medicala.In aceasta perioada de criza, Asociatia ACTIV este alaturi de partenerii de la Politia de Frontiera, Politia Romana si Directia Generala a Vamilor donandu-le 250.000 de masti, cu sprijinul unei mari companii din Romania.Cele 250.000 de masti model 3 ply vor fi distribuite celor 3 institutii, dupa cum urmeaza: 170.000 de bucati catre Politia de Frontiera, 50.000 de bucati catre Politia Romana si 30.000 de bucati catre Directia Generala a Vamilor.Deloitte Romania directioneaza 12.000 de euro catre Asociatia Daruieste Viata si 14.000 de euro catre Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca pentru a sprijini eforturile acestora de a gestiona criza generata de raspandirea COVID-19, in urma unei actiuni de strangere de fonduri organizate in randul angajatilor din toate entitatile Deloitte prezente in Romania, incluzand liniile de servicii si centrele de servicii regionale.Recent, Fundatia Deloitte a anuntat o donatie de 100.000 de euro catre Societatea de boli infectioase si HIV-SIDA, pentru a sprijini Institutul Matei Bals si Institutul National de Sanatate Publica in lupta impotriva crizei.Roche Romania, Asociatia Pacientilor cu Boli Cronice din Romania (APCR) si Uber lanseaza #prioritatepentrusanatate, initiativa caritabila in sprijinul bolnavilor cronici, ce au nevoie sa ajunga in mai multa siguranta la spital. Prin initiativa #prioritatepentrusanatate se va asigura transportul gratuit , incepand de luni, 20 aprilie, catre si de la 32 de spitale din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara pentru pacientii ce sufera de afectiuni oncologice si hematologice, hemofilie, scleroza multipla sau fibroza pulmonara idiopatica si care sunt nevoiti sa isi continue tratamentul in spital, pe perioada starii de urgenta.Serviciul este disponibil doar pe raza acestor orase si nu include transportul in afara localitatilor. Roche Romania acopera costul curselor, iar Uber Romania contribuie cu 25% din valoarea acestora.Deoarece criza cauzata de pandemie a acutizat starea precara a peste o treime din copiii din Romania, expusi o data in plus saraciei si excluziunii sociale, Salvati Copiii Romania, cu sprijinul Kaufland Romania , isi intensifica masurile de sprijinire si protectie a beneficiarilor sociali, prin oferirea de suport material de urgenta copiilor provenind din medii socio-economice vulnerabile.Astfel, 1.100 de copii si familiile lor vor primi tichete sociale in valoare de 440.000 lei pentru asigurarea de produse alimentare si igienico-sanitare de baza.Mai multi constructori auto germani, printre care Volkswagen si Mercedes-Benz, vor relua saptamana viitoare productia la unele uzine din Germania, dupa ce autoritatile de la Berlin au relaxat restrictiile destinate limitarii raspandirii coronavirusului, transmite Reuters.Cancelarul Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania a atins un "succes intermediar fragil" in lupta sa impotriva coronavirusului, iarcu o redeschidere partiala a magazinelor si cu redeschiderea scolilor din 4 mai.