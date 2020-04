Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Spre exemplu, in ultimele ore am aflat ca un singur om a reusit sa stranga 1 milion de euro pentru Suceava. Este vorba despre antreprenorul Stefan Mandachi, cel care isi "vinde" autostrada centimetru cu centimetru si doneaza banii acolo unde este mai mare nevoie de ei.Banii stransi de la om la om se alatura donatiilor care continua sa vina din partea companiilor, dar si gesturilor umanitare si creative menite sa gaseasca solutii la situatia de criza in care ne aflam.Institutul de Studii Financiare se implica in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 si doneaza suma de 50.000 de euro organizatiei Crucea Rosie Romana, cu scopul achizitiei si dotarii spitalelor de stat cu echipamente de protectie si tratament impotriva coronavirus.La initiativa Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) si a Parteneriatului Auto Roman, industria auto directioneaza fonduri pentru repunerea in functiune a 50 de ventilatoare medicale.Scoase din uz, acestea au fost identificate si colectate din diverse unitati medicale de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IGSU).DSU va coordona intreaga activitate de reparare a celor 50 de aparate medicale din cele 190, urmand ca acestea sa fie redistribuite in unitatile medicale angrenate in lupta cu noul Coronavirus.MAM Bricolaj, companie romaneasca din industria de bricolaj, doneaza in aceasta perioada 10 tone de cartofi si 10 tone de ceapa catre persoanele din categorii defavorizate afectate in aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa.Conform sursei citate, alimentele au ajuns in mai multe centre de plasament din tara, la asociatii si organizatii non-guvernamentale care au in grija copii, batrani sau adulti din categorii defavorizate.Selgros Cash&Carry se implica in sprijinirea cadrelor medicale si a angajatilor MAI care se afla in prima linie de lupta impotriva SARS-CoV-2. Astfel, compania a demarat campania, actiune ce implica oferirea unui numar de peste 25.000 de portii de mancare calda pe luna.Aceste portii pleaca catre spitale si institutii MAI din Bucuresti, Craiova, Timisoara, Baia Mare, Cluj Napoca, Suceava, si Brasov - oras in care suportul companiei se indreapta si catre un centru de sustinere si ocrotire a persoanelor fara adapost.Meniurile zilnice sunt pregatite cu multa recunostinta si pasiune, in conditii depline de siguranta, de bucatarii de la Selgros Bistro si Pauza Mica, doua branduri proprii, amplasate in interiorul magazinelor Selgros."Icoana din sufletul copiilor - picteaza, daruieste, inspira " este titlul celui mai nou proiect realizat de Asociatia CONIL in parteneriat cu Platforma FA BINE. Expozitia, care include lucrari realizate de copii in sprijinul semenilor lor mai putin norocosi, respecta distantarea sociala, motiv pentru care este prezentata exclusiv in mediul online.Vizitatorii acestei expozitii au ocazia sa admire si sa se bucure de lucrari realizate cu talent, iubire si multa speranta de catre copii tipici sau cu diverse dizabilitati, cu varste cuprinse intre 3 si 12 ani care, prin gestul lor, vor sa fie si ei alaturi de toti cei implicati in combaterea efectelor cauzate de COVID-19.Expozitia este deschisa pana la Paste pe pagina de Facebook a Asociatiei CONIL, unde puteti licita pentru lucrarile micilor artisti care expun online. Fiecare lucrare va avea un pret minim de achizitie de la care va porni licitatia.Minte Forte, organizatie non-profit din Cluj-Napoca, care din 2010 se ocupa cu promovarea sanatatii mintale, a lansat o linie telefonica prin care ofera sprijin psihologic gratuit , in sesiuni de pana la 30 de minute.Linia poate fi apelata la numarul de telefon 0775 312 002, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 12:00, respectiv 16:00 si 18:00, precum si sambata intre orele 12:00-14:00.Omul de afaceri Stefan Mandachi anunta ca a fost atins pragul de 1 milion de euro in cadrul campaniei caritabile pe care a initiat-o in sprijinul luptei cu epidemia din judetul Suceava, zona afectata cel mai grav din toata tara."1.000.000 EURO!!! One million din donatii! Deja 100.000 cm2 de autostrada au proprietar. Daca nu va grabiti, veti ramane fara... Intra in istorie si ia-ti teren la cea mai cunoscuta autostrada din Romania. 1cm=10 euro", transmite Mandachi pe Facebook."E un record national: cea mai mare strangere de fonduri acumulata la initiativa unei persoane fizice, in doar 17 zile. Ma bucur ca un copil!!!", spune antreprenorul sucevean.