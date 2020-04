Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

In plus, aflam ca Romania incepe sa-si produca singura medicamentele necesare pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, reducand, astfel, dependenta de producatorii internationali.Nu in ultimul rand, in ultimele zile, tot mai multe tari au inceput sa relaxeze masurile de carantina si izolare, iar asta ne face sa privim cu speranta catre un viitor in care masurile vor fi relaxate si la noi.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca Romania incepe, chiar saptamana viitoare, producerea unor medicamente impotriva COVID-19 . De asemenea, in tara noastra se vor produce si medicamente pentru tratarea diabetului, care pentru moment se gasesc greu in farmacii.Unul dintre medicamentele care ar urma sa se produca, in Romania, este Plaquenil. Acesta contine hidroxiclorochina, substanta despre care parte dintre medici spun ca ar fi eficienta in tratarea infectiilor cu SARS-Cov-2.Mai multe tari, din Europa, dar nu numai, au decis sa relaxeze restrictiile impuse in urma cu cateva saptamani din cauza pandemiei de Covid-19 pentru a da o sansa economiei, chiar daca suntem departe de finalul crizei mondiale generate de noul coronavirus.Motivele pentru care autoritatile din fiecare tara au luat astfel de decizii sunt variate, dar au in comun cateva idei de baza, cum ar fi incetinirea ritmului de raspandire a bolii, demonstrata prin date statistice, nevoia imperioasa de a sustine economia, dar si, din pacate, populismul unor lideri politici.Pe lista tarilor europene care au inceput deja sau intentioneaza sa ridice o parte dintre restrictii se afla Germania, Polonia, Cehia, Albania, Franta sau Spania, relateaza BBC.In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele , fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres.Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare pentru cei mai mici, este justificata oficial din considerente sanitare - copiii par sa nu fie afectati in mare masura de COVID-19 - si ar urma sa faciliteze revenirea la serviciu a parintilor. Restrictiile dictate de pandemie au inceput sa fie treptat relaxate in Luxemburg , de luni. Locuitorii vor trebui sa poarte masca in locurile unde distantarea sociala nu este posibila, dar unele sectoare pot reincepe activitatea.Prima faza a relaxarii izolarii prevede o redeschidere a santierelor de constructii, a centrelor municipale de reciclare, a magazinelor de bricolaj, de amenajari peisagistice si de gradinarit.Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) continua colaborarea cu societatea civila, iar impreuna cu Asociatia Proacta EDU vine in sprijinul cetatenilor cu o noua linie telefonica de tip TelVerde, pusa la dispozitie de operatorul de telefonie fixa si mobila Digi Romania.Prin proiectul "Voluntarii Impreuna" desfasurat la nivelul DSU, in urma unor analize efectuate, va fi operationalizat un nou numar de telefon la care apelantii pot beneficia de suport psihologic si sprijin social. Numarul de telefonpoate fi apelat gratuit din orice retea de luni pana sambata, in intervalul orar 8,00 - 24,00, se precizeaza intr-un comunicat de presa al DSU transmis AGERPRES.Politia de Frontiera informeaza, luni, ca se constata o scadere semnificativa a tranzitului de persoane si turisme prin punctele de frontiera in perioada Sarbatorilor Pascale, de peste 90% fata perioada similara a anului trecut, dar in acelasi timp se mentine relativ constant tranzitul mijloacelor de transport marfa.