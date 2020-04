Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Privind optimisti in propria "ograda", am aflat ca ca numarul de cazuri noi de imbolnaviri cu noul virus a scazut cu 10.5% fata de saptamana precedenta, in Romania.De asemenea, aflam ca, pe viitor, avem mari sanse sa vedem preturi mai bune cand ajungem la pompa sa alimentam masinile cu benzina sau motorina.Danemarca a inceput sa relaxeze deja restrictiile si urmatorul punct pe lista e redeschiderea unor gradini zoologice, respectand, totusi, reguli de distantare sociala. Gradina zoologica din Copenhaga , care va putea fi din nou vizitata incepand cu 1 mai, s-a organizat in asa fel incat restaurantele sale vor vinde meniuri la pachet.Personalul se va asigura ca vizitatorii pastreaza o distanta sigura unul fata de celalalt in timpul vizitei, in conformitate cu regulile emise de autoritatile sanitare.Austria urmeaza sa relaxeze si mai mult masurile menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus si sa autorizeze - de la 15 mai - redeschiderea restaurantelor si lacasurilor de cult, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz.Austria a fost unul dintre primele state membre ale Uniunii Europene (UE) care a prezentat, la inceputul lui aprilie, un plan de iesire din izolare , in cadrul caruia a redeschis saptamana trecuta magazine cu o suprafata de pana la 400 de metri patrati, magazine de bricolaj si gradini publice.La 1 mai urmeaza sa fie redeschise saloanele de coafura, magazinele cu suprafata mai mare decat cea mentionata anterior, dar si centrele comerciale, relateaza Reuters.Incepand cu 21 aprilie 2020, consumatorii vor putea comanda de acasa, prin platforma foodpanda, alegand din peste 1.000 de produse alimentare si non-alimentare comercializate de Cora, pe care foodpanda le va livra, in regim expres, intr-o prima etapa in Capitala.Pana in luna mai, serviciul de livrare expres va fi disponibil in toate orasele in care Cora e prezenta - Bucuresti, Ploiesti, Constanta, Cluj, Bacau si Baia Mare - pentru a putea deservi un numar cat mai mare de clienti.Flota de livratori foodpanda va livra comenzile in regim expres, in 60 de minute de cand comanda este plasata in aplicatie, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 21:30. Taxa de livrare variaza intre 10 si 20 lei, in functie de aria de livrare. Valoarea minima a comenzii este de 50 lei si greutatea maxim acceptata pentru o comanda este de 20 kg.Bacau, Deva, Piatra Neamt, Focsani si Baia Mare sunt orasele in care Glovo, aplicatia de servicii de livrare rapida, s-a lansat in ultima saptamana. In prezent, reteaua de livrare Glovo acopera 23 de orase in Romania.Romania nu va fi afectata pe termen scurt de scaderea dramatica a pretului petrolului de pe pietele americane, iar pe fondul unul declin al cotatiei barilului Brent in Europa, vom avea o scadere a pretului la pompa al benzinei si motorinei, a declarat, marti, la Digi 24, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.Ministrul de resort a mentionat, in acest context, ca o scadere a pretului carburantilor la pompa va reprezenta un lucru pozitiv pentru populatie."Ceea ce se poate intampla pe termen scurt, pe o scadere in continuare a cotatiei barilului Brent in Europa, este sa avem o scadere a pretului la pompa al benzinei si motorinei, ceea ce pentru populatie poate fi un lucru pozitiv, dar din punctul meu de vedere imi arata ca economia este in continuare in descrestere si consumul scade. In conditiile in care pretul Brent va scadea, va scadea si cotatia la statiile de carburanti din Romania. Guvernul a adoptat o Ordonanta saptamana trecuta prin care acordam o derogare producatorilor de carburanti de la procentele de amestec de carburant bio in benzina si motorina. Pe perioada starii de urgenta, practic se pot introduce motivat si cu aprobarea Ministerului Economiei si procente mai mici de biocarburant in benzina si motorina si asta va duce la o destocare a capacitatilor din rafinarii. Exista posibilitatea ca si cotatia Brent sa scada, dar nu intr-un ritm dramatic de acest fel", a afirmat oficialul.Increderea investitorilor germani s-a imbunatatit in aprilie , deoarece temerile privind impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra celei mai mari economii europene par sa se fi atenuat, arata rezultatele unui studiu al Centrului European pentru Cercetare Economica (ZEW) publicat marti, transmit DPA si Reuters.Producatorii auto germani au redeschis unele fabrici saptamana aceasta. Dupa impunerea masurilor de izolare la mijlocul lunii martie, Germania a inceput luni o ridicare partiala a restrictiilor, intre care redeschiderea magazinelor cu mai putin de 800 de metri patrati.