Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Vestile bune continua insa cu sume considerabile donate de marile companii pentru sistemul medical romanesc si, nu in ultimul rand, cu o stire de pe meleaguri mai insorite: Grecia ar putea redeschide sezonul turistic in iulie, cu anumite conditii, desigur.Iata inca un motiv sa privim cu speranta spre zilele de vara care se apropie incet, dar sigur.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa 15 mai, vom fi obligati sa purtam masti in spatiile publice inchise si in transportul in comun, dar o parte dintre restrictii vor fi ridicate Printre acestea din urma se afla si obligativitatea de a iesi din casa doar cu o declaratie pe proprie raspundere, in cazul in care ne deplasam individual. In schimb, raman in continuare valabile restrictiile privind adunarile publice.Klaus Iohannis a mai anuntat ca se lucreaza la un plan complex de relaxare a restrictiilor, care vizeaza Educatia si Economia, dar el va fi anuntat la momentul oportun.Salvati Copiii Romania accelereaza dotarea unitatilor medicale si va duce aparatura medicala si echipamente de protectie la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, Spitalul Judetean de Urgenta din Cluj-Napoca si Maternitatea Polizu din Bucuresti.Organizatia a activat mecanismul de urgenta pentru echiparea a peste 50 de spitale din Romania, iar 17 dintre acestea au primit deja echipamente si aparatura performanta, in valoare de 400.000 de euro. Peste 2.700 de cadre medicale din sistemul sanitar au fost, astfel, sprijinite in lupta contra pandemiei.In data de 17 martie a fost creat Fondul de urgenta pentru echiparea spitalelor, astfel incat acestea sa poata gestiona cazurile de Covid-19 si pentru protejarea medicilor si pacientilor.Banca Transilvania a contribuit pana acum cu 1 milion de euro pentru a ajuta in lupta impotriva Covid-19 spitalele, medicii, pe cei din linia intai, pe romanii din intreaga tara.25 de ventilatoare mecanice pentru respiratie, aparate de testare Covid-19 si consumabile - masti, manusi, combinezoane si dezinfectanti - au ajuns la peste 30 de spitale judetene si de prima linie din 25 de localitati din tara.NN Romania doneaza sisteme de ventilatie si monitorizare a respiratiei, vitale pacientilor in stare critica afectati de coronavirus. Donatia insumeaza un milion de lei, iar echipamentele medicale vor ajunge la Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti. Spitalul este desemnat centru suport in tratarea cazurilor de infectie cu Covid-19 pentru Institutul Matei Bals si este astfel in linia intai de salvare a pacientilor de Covid-19, avand nevoie de tot sprijinul.Prin aceasta donatie, NN Romania contribuie la cresterea capacitatii sistemului medical de tratare a pacientilor si ofera sanse la viata cat mai multor persoane afectate. In acelasi timp, NN ofera un sprijin pe termen lung, asigurand aparatura medicala care va fi disponibila in spital si dincolo de situatia actuala pentru a contribui la salvarea cat mai multor pacienti.Achizitia aparatelor de ventilatie va fi coordonata de Crucea Rosie Romana, partenerul oficial al Guvernului Romaniei in perioada epidemiei. Organizatia se va asigura ca aparatele vor fi disponibile in cel mai scurt timp pentru tratarea celor in nevoie.Departamentul pentru Situatii de Urgenta anunta ca 300.000 de masti de protectie au ajuns, astazi, in tara.Mastile de protectie tip FFP2 si FFP3 au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.Sezonul turistic in Grecia ar putea fi redeschis in iulie si prelungit pana in luna noiembrie, anunta autoritatile elene.In plus, ministrul turismului din Grecia spune ca vizitatorii vor avea nevoie de un fel de pasaport de sanatate, "pasaport coronavirus", cu alte cuvinte un document oficial din tara de origine, care sa ateste ca respectivii turisti nu sunt infectati cu SARS-COV 2, relateaza Digi24