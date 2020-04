Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

In plus, ardelenii ne-au demonstrat ca se poate, de fapt, sa colaboram: cinci institutii publice si private din Sibiu si-au dat mana si au creat un dezinfectant de maini biocid autentic, intr-un moment in care tara are mare nevoie de el.De asemenea, intr-un mod cu totul special, si papa Francisc a oferit o donatie consistenta chiar pentru Suceava.Si asta nu e tot.Potrivit Vatican News, in mod semnificativ, chiar de ziua sa onomastica, papa Francisc, care a primit la botez si numele Jorge (Gheorghe), a trimis diverse materiale medicale , printre care cinci ventilatoare pulmonare, spitalului din Suceava, cel mai mare focar de infectie cu noul coronavirus din Romania.Fundatia Hope and Homes for Children lanseaza campania Ajut din inima pentru a reduce impactul crizei umanitare cu care se confrunta Romania in contextul pandemiei COVID-19.Cu ajutorul donatiilor, Fundatia va plati lunar chirii pentru familii si tineri care risca sa fie evacuati din locuinte si va ajuta copii si tineri din 13 cele mai afectate judete ale tarii cu alimente si bunuri de stricta necesitate.Fundatia Botnar, partener de lunga durata al UNICEF, a donat 400.000 de dolari reprezentantei din Romania in vederea achizitionarii de echipamente medicale si teste pentru spitale si de echipamente de protectie personala care urmeaza a fi distribuite profesionistilor comunitari din Romania care se afla in prima linie - asistenti sociali, asistente medicale comunitare si mediatori sanitari si tuturor profesionistilor care lucreaza pe teren pentru a-i sustine pe copiii dezavantajati si familiile lor.Asociatia Prematurilor continua, in plina pandemie cauzata de COVID 19, proiectul de dotare a maternitatilor si sectiilor de neonatologie din Romania , de gradul 2 si 3, cu aparatura medicala vitala pentru ingrjirea copiilor nascuti prematuri si internati la terapie intensiva.Astfel, cu sprijinul financiar al OMV Petrom, echipamentele au fost livrate si date in folosinta la Maternitatea din Bacau.Primii 500 de litri de dezinfectant BIOCID au fost produsi in ultimele saptamani la Sibiu, dupa reteta Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de catre Consiliul Judetean (CJ) Sibiu, primii 500 de litri de dezinfectant BIOCID au fost produsi in ultimele saptamani, prin efortul comun al cinci institutii publice si private: Consiliul Judetean Sibiu, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu (CCIA), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS), Fundatia Comunitara Sibiu si Societatea Nationala de Cruce Rosie - Filiala Sibiu.Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, posibilitatea ca pretul mastilor de protectie sa fie plafonat, punctand ca este nevoie de o analiza inainte, pentru a se asigura ca aceasta masura nu ar duce la o penurie in privinta acestor produse.Anuntul vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca purtarea mastii va fi obligatorie dupa 15 mai in spatiile publice inchise si in transportul in comun.Micii fermieri duc astazi greul crizei. Dar nu sunt singuri. In mijlocul unei pandemii care a schimbat obiceiurile de consum si pe fondul unui excedent de productie, fermierii locali, parteneri cheie in ecosistemul Carrefour, nu vor ramane cu legumele pe camp si nici in depozite.Carrefour continua sa le achizitioneze intreaga productie la un pret corect si lanseaza un nou produs sezonier compus din ladite cu legume proaspete, disponibile in magazine si online.Mai mult, Carrefour doneaza echivalentul a 25% din valoarea fiecarei ladite vandute catre Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii, sustinand astfel desfasurarea de proiecte durabile in domeniul agricol.