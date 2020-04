Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Aflam acum ca o tara din Europa le permite deja cetatenilor sa plece in calatorii si ca americanii au dat publicitatii un studiu potrivit caruia soarele care se arata tot mai generos ne-ar putea scapa de inamicul microscopic care ne tine in casa de atatea zile.In plus, spitalele au continuat sa primeasca donatii si in ultimele ore.Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, doneaza 10% din vanzarile din data de 23 aprilie , Ziua Internationala a Cartilor si Drepturilor de Autor, catre Fondul de Urgenta pentru Spitale.Fondurile in valoare de 26.700 de lei sunt donate de Libris.ro catre Salvati Copiii Romania, urmand sa fie directionate catre achizitia de echipamente de protectie pentru dotarea Spitalului de Urgenta Petrosani, Hunedoara.Zi de Bine aniverseaza pe 25 aprilie doua luni de la lansare. In acest timp scurt, asociatia a reusit sa atraga aproape 800.000 de euro de la peste 33.000 de donatori. Fondurile au fost orientate catre primele doua cauze: #ScutPentruSpitale si Casa Blondie.Campania #scutpentruspitale, inceputa pentru a sprijini Spitalul de Boli Infectioase din Brasov, s-a extins si este inca in desfasurare, asociatia fondata de Melania Medeleanu si Luciana Zaharia ajungand pana acum la 52 de spitale din tara. Guvernul ceh a ridicat o interdictie de a calatori in strainatate pentru alte motive decat munca dupa o ameliorare a situatiei privind epidemia de coronavirus, a anuntat joi ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, relateaza Reuters."Este posibil sa se calatoreasca in strainatate, chiar si pentru o vacanta. Dar la intoarcere, cetatenii in cauza trebuie sa fie negativi la COVID-19 in urma efectuarii unui test sau sa intre in carantina timp de doua saptamani", a precizat Vojtech in cadrul unei conferinte de presa televizate.Noul coronavirus slabeste intr-o atmosfera calda si umeda si sub razele soarelui , arata un studiu al Guvernului american, prezentat la Casa Alba."Observatia noastra cea mai izbitoare de pana acum este efectul puternic pe care pare sa-l aiba lumina soarelui in uciderea virusului, atat pe suprafete, cat si in aer", a declarat joi un reprezentant al Departamentului Securitatii Interne, Bill Bryan, relateaza AFP.Conform autoritatilor, vineri au fost raportate pentru 24 de ore 321 de cazuri noi de infectii cu coronavirus. De asemenea, de la ultima raportare, au fost 339 de persoane declarate vindecate. Este pentru prima data cand numarul persoanelor infectate este mai mic decat cel al pacientilor declarati vindecati . In total, sunt 2.817 pacienti care s-au vindecat si au fost externati.