Lucrurile bune care se intampla

Noua Zeelanda anunta ca a iesit invingatoare in lupta cu pandemia, companiile continua sa doneze sume considerabile pentru linia intai din Romania, iar angajatorii nevoiti sa concedieze au o veste buna de la industria IT.De asemenea, am aflat ca varsnicii incep sa aiba voie sa iasa din case si pentru activitate fizica. Mastercard se alatura campaniei "Doneaza pentru linia intai" , dezvoltata de eMAG, Banca Transilvania, Bitdefender si Mobexpert, cu scopul de a sprijini eforturile medicilor si ale personalului sanitar, precum si ale politistilor, armatei si jandarmilor, in lupta cu pandemia de coronavirus.Angajamentul Mastercard consta in directionarea unei sume initiale de 500.000 de lei, pentru a contribui la achizitia de materiale medicale care vor fi distribuite pe teritoriul tarii prin intermediul si in conformitate cu necesarul comunicat constant de Departamentul Situatii de Urgenta (DSU).Premierul Jacinda Ardern a afirmat ca in aceasta tara s-a oprit transmiterea comunitara nedetectata "Nu exista transmisie comunitara nedetectata pe scara larga in Noua Zeelanda. Am castigat lupta! Dar trebuie sa ramanem vigilenti daca vrem sa o pastram asa", a afirmat Jacinda Ardern, citata de The Guardian.Companiile interesate sa asigure echilibrului mintal si emotional al angajatilor lor au posibilitatea sa ofere gratuit pe perioada crizei COVID-19 cate o sesiune de psihoterapie sau coaching fiecarui angajat prin intermediul #solidaritate4mind.In mai putin de 3 saptamani de la lansarea acestei initiative pro bono, mai mult de 10.000 de salariati beneficiaza de consiliere gratuita in psihoterapie si coaching din partea celor peste 60 de specialisti 4mind.Pe masura ce somajul depaseste niveluri record din cauza COVID-19, un grup de companii de top din mai multe industrii au pus bazele platformeiInitiativa globala intre angajatori reuneste firmele nevoite sa concedieze sau sa trimita in somaj tehnic angajatii cu acele firme are au nevoie urgenta de personal.Accesul la platforma este gratuit pentru angajatorii care doresc sa se alature si sa participe.Platformaa fost conceputa de directorii de resurse umane din companiile Accenture, Lincoln Financial Group, ServiceNow si Verizon - iar Accenture a realizat-o. Lansata in doar 14 zile lucratoare de la idee, initiativa atrage rapid o gama variata de companii.