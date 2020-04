Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

In ultimele ore am aflat ca spitalele trebuie doar sa ceara ajutorul si organizatiile le sar in ajutor. De asemenea, am aflat ca vom vedea in curand robotei care sa preia interactiunea cu pacientii in spitalele dedicate luptei cu noul virus.In plus, este linistitor sa vedem ca oamenii trimisi pe front incep sa primeasca echipamente adecvate sau ca vecinii nostri bulgari deja se gandesc la vacanta, nu-i asa?In urma apelului facut de Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, care a accesat mecanismul de echipare a spitalelor din Romania creat de Salvati Copiii in lupta contra pandemiei, organizatia a reusit sa aloce fondurile necesare si sa puna de indata la dispozitia medicilor echipamente si aparatura medicala vitale, in valoare totala de 300.000 lei Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Bucharest Robots, primul start-up de robotica din Romania, au colaborat si au creat patru roboti care vor fi folositi in cadrul Unitatii de Suport Medical din Bucurestii Noi.Cei patru roboti pusi la dispozitia DSU pe perioada COVID-19 vor avea sarcini diferite in cadrul unitatii medicale, precum dezinfectia, servirea mesei si vor oferi instructiuni legate de grupuri sanitare, locul de luat masa sau parola de la Internet.Alte peste 200.000 de combinezoane si 300.000 de manusi vor ajunge in perioada urmatoare la echipajele care intervin in prima linie pentru combaterea pandemiei generata de COVID-19.Echipamentele de protectie au fost achizitionate din Coreea de Sud si Malaezia si vor fi alocate, in functie de nevoi, personalului medical din Ministerul Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne.Asociatia Joc Responsabil pune la dispozitie serviciul de consiliere psihologica online 24/7 , dezvoltat pentru jucatorii cu potentiale probleme legate de jocurile de noroc, si persoanelor aflate in linia intai in gestionarea actualei epidemii SARS-CoV-2 care a afectat si Romania: medici, paramedici, asistenti medicali, infirmieri, cadre militare, politisti, jandarmi, pompieri sau alte persoane aflate in dificultate, in varsta sau cu handicap.Initiativa este sustinuta de Fortuna Entertainment Group si reprezinta o extensie a serviciului de consiliere psihologica online non-stop destinat persoanelor cu probleme legate de jocurile de noroc, pe care Asociatia Joc Responsabil l-a lansat, in premiera pentru tara noastra, in luna septembrie a anului trecut si se bazeaza pe experienta pe care psihologii nostri au dobandit-o de la lansare si pana in prezent.Constructorul auto american Ford a anuntat, joi, ca va relua din 4 mai gradual productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, inclusiv la Craiova Fabricile Ford si Dacia sunt inchise din 19 martie, din cauza pandemiei. Autoritatile bulgare planuiesc sa deschida la 1 iulie sezonul turistic estival , in contextul crizei care afecteaza puternic acest domeniu din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat ministrul Turismului, Nikolina Anghelkova."Criza din domeniul turismului are un caracter fara precedent. Este important sa unim eforturile Guvernului, autoritatilor locale si reprezentantilor business-ului pentru a iesi din aceasta criza. Bulgaria are posibilitati turistice bogate, de aceea, sper ca in final aceasta criza ne va face pe toti mai puternici.Din 15 iunie, si posibil chiar mai devreme, vor incepe pregatirile, iar de pe 1 iulie intentionam sa deschidem sezonul turistic estival", a spus Anghelkova.