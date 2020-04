Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Bani seriosi se strang mana de la mana, initiativele umanitare se multiplica si vin in sprijinul medicilor cu echipamente medicale, iar tarile din jur ne transmit doar semnale pozitive.Spania si Franta si-au facut deja planul de iesire din izolare, ce-i drept, treptat. Si Romania pare ca are astfel de planuri, iar hotelierii de pe litoral s-au hotarat: sezonul estival 2020 poate incepe!Desigur, ramane de aflat cand, mai exact.Banca Transilvania si eMAG, doua dintre initiatoarele proiectului au donat impreuna inca 2 milioane de lei pe platforma prin care se strang fonduri pentru a-i sustine pe medici si personalul medical, precum si pe toti cei din prima linie care lupta direct cu pandemia provocata de coronavirus.Astfel, suma donatiilor efectuate prin platforma pana acum ajunge la peste 11 milioane de lei.Inspirata de munca celor de la Viziere.ro, Crafts Medicals este o initiativa de antrepenoriat social acu scopul de a proiecta, produce si oferi in mod gratuit spitalelor din Romania echipamente medicale de protectie precum viziere, acvarii medicale, tunele de legatura intre sectiile medicale si mecanismele de ventilatie.Astfel, pana in prezent, 6 spitale din Cluj-Napoca au primit de la ei 15 acvarii si peste 1.200 de viziere. Urmeaza ca alte spitale din judetele Suceava, Hunedoara, Vrancea, Alba, Brasov, Sibiu sa primeasca un total de 25 de acvarii medicale produse si distribuite de Asociatia Impreuna pentru Romania Moderna.COSMETIC PLANT doneaza 2,5 tone de Crema reparatoare pentru maini personalului medical care lucreaza in spitale din intreaga tara. Astfel, compania clujana se alatura efortului pe care mediul de business il face pentru a-i sprijini pe cei care lupta in prima linie cu noul corona virus.Primele donatii s-au facut catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase si alte spitale din Cluj, iar urmatoarele livrari vor ajunge pe parcursul acestei saptamani la alte 34 spitale din 19 judete ale tarii, in care se trateaza pacienti COVID-19.Si Castrol Romania doneaza echipamente de protectie, dezinfectanti si biocide pentru 22 de spitale din Romania, cu sprijinul Asociatiei INACO-Initiativa pentru Competitivitate.Valoarea donatiei se ridica la 35.000 de euro si va fi suportata integral de catre Castrol Lubricants RO, unul dintre cele mai importante branduri de uleiuri de motor din Romania.Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anuntat un plan de iesire din izolare a tarii , care va avea patru faze ce vor duraFiecare faza va dura doua saptamani si se va trece la o alta dupa ce se vor fi indeplinit anumiti factori.Planul de iesire din izolare de patru faze (0, 1, 2 si 3) va fi pus in aplicare din 4 mai, iar acestea se vor succeda asimetric, in fiecare regiune, in functie de indeplinirea unor factori determinanti.Autoritatile spera ca la finalul lunii iunie Spania sa ajunga la o "noua normalitate". Anul scolar in curs se va incheia online, in luna iunie, iar cursurile vor fi reluate in septembrie.Si Franta a aprobat, marti seara, planul Guvernului Edouard Philippe de relaxare a restrictiilor, incepand din 11 mai.Astfel, gradinitele si scolile elementare ar urma sa se redeschida pe 11 mai, pe baza de voluntariat. Pe 18 mai, vor putea fi deschise si scolile generale in regiunile in care gradul de contagiere este redus.Scolile profesionale si liceele ar urma sa reia cursurile la inceputul lunii iunie.Totodata, in clase nu vor putea fi mai mult de 15 elevi si, alternativ, va fi mentinut invatamantul online.Potrivit surselor Digi24 , dincolo de ridicarea restrictiilor de circulatie in afara locuintei, dupa data de 15 mai este posibil sa se deschida frizeriile si saloanele, cabinetele stomatologice, parcurile si spatiile comerciale care au intrare din strada, astfel incat sa se evite aglomerarea in interior.Vor ramane inchise mall-urile, fiind considerate locuri unde masurile de distantare sociala ar fi dificil de respectat. De asmenea, nici restaurantele nu vor fi deschise dupa incheierea starii de urgenta.Hotelierii de pe litoral anunta ca pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu.De asemenea, ei au anuntat ca se gandesc si la anumite masuri de protectie atat pentru turisti , cat si pentru angajati."Acestia vor manca in serii in hotelurile care nu dispun de spatii suficient de largi, pentru a se evita aglomeratiile din restaurante, la o masa va sta doar o singura familie, sezlongurile vor fi departate si igienizate dupa fiecare folosire, iar saltelele ar putea sa dispara de pe plaja.Camerele vor fi igienizate la schimbul de turisti, cameristele vor purta masti si manusi, in vreme ce cazarea se va face preponderent online, pentru a evita statul la coada la receptie, unde se vor trasa linii de demarcare", potrivit Organizatiei Patronale Mamaia Constanta (OPMCTA).