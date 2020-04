Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

De acolo aflam ca am putea avea in curand un vaccin care sa ne apere de virusul care ne tine in casa de atat timp, dar si ca motorul economic al Europei are deja un plan de iesire din criza.Intre timp, inca o tara da drumul la turism, semn ca lucrurile bune se petrec deja in lumea intreaga.AstraZeneca este compania care ar putea produce vaccinul anti-coronavirus. Gigantul farma a ajuns la un acord cu Universitatea Oxford privind producerea vaccinului, daca acesta va trece si de ultimele teste de eficienta si siguranta.Testele pe oameni au inceput saptamana trecuta si s-ar putea finaliza in cursul verii. Pana la finalul anului, ar putea fi produse 100 de milioane de doze, insa parteneriatul acorda prioritate Regatului Unit, potrivit Financial Times PROFI extinde la aproape 40 de localitati proiectul inceput in Timisoara in sprijinul persoanelor blocate la domiciliu.Initiativei magazinelor PROFI i se alatura de acum peste 1.500 de voluntari ai Platformei Vecinul Tau care urmeaza sa preia comenzi de alimente si sa le livreze la casele celor care le solicita din toate judetele.Cei care se califica pentru aceasta forma de sprijin au la dispozitie numarul, de luni pana duminica, intre orele 10:00-18:00, ori platforma https://vecinultau.ro/, pentru a comanda produse pe care, cu respectarea regulilor de siguranta impuse de situatia actuala, le vor primi la usa. Tot la usa le vor si achita, conform bonului de la magazin.Mars, Inc., unul dintre cei mai mari producatori din domeniul alimentar din lume, se alatura eforturilor globale pentru combaterea pandemiei de coronavirus si anunta o donatie de 20 de milioane de dolari , constand in produse si bani.Betano.com, operator de pariuri sportive si cazinou online, doneaza 100.000 de euro catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare pentru spitalele din Romania.Crucea Rosie Romana va folosi aceasta donatie pentru achizitionarea de echipamente medicale de protectie, care vor fi ulterior donate in comunitatile din Romania unde exista cea mai mare nevoie de sprijin.Fundatia pentru SMURD, cu sprijinul LIDL Romania, continua extinderea programului national de dotare a celor mai aglomerate orase din tara cu motociclete de interventie urbana capabile sa scurteze timpul de raspuns la cazurile grave, atunci cand fiecare secunda conteaza.Astfel, doua noi motociclete, echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordarii extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusa cu laringoscop, aspirator de secretii si geanta medicala de urgenta continand alte echipamente specifice au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Tara Barsei" al Judetului Brasov.Spitalul "Prof. Dr. Al. Obregia" a deschis o linie de consiliere telefonica pe durata pandemiei de COVID-19. Medicii vin astfel in sprijinul celor care au dificultati in a gestiona problemele de anxietate, depresie sau de comunicare cu copilul.Astfel, aceasta linie de ajutor, Help Line, este disponibila la numarul de telefon (031) 9103, zilnic, intre orele 10 si 19, potrivit anuntului postat pe site-ul institutiei.Dupa aproape doua luni de carantina si masuri severe impuse pentru a preveni raspandirea coronavirusului, Israelul anunta primele masuri de relaxare in ceea ce priveste deplasarea cetatenilor in interiorul tarii si reluarea activitatilor economice.Printre altele, a fost anuntata si reluarea turismului intern incepand cu data de 3 mai, urmand ca alte restrictii ce ii privesc pe turistii straini sa fie relaxate treptat, in functie de evolutia raspandirii virusului.Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a prezentat planul de resuscitare economica dupa pandemie . Premisa este ca numarul infectarilor sa ramana redus.Piata muncii din Germania se afla deja sub presiune masiva, iar situatia se va agrava in lunile urmatoare. In jur de trei milioane de lucratori primesc in prezent salarii reduse, care sunt suplimentate partial din fondul special prevazut de asigurarea de somaj.E vorba de asa-numitul "Kurzarbeitergeld", un mijloc de salvare a locurilor de munca, angajatii nefiind disponibilizati, ci avand temporar un program redus de lucru si primind salarii mai mici.