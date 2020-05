Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Astazi vedem inca o data nivelul de solidaritate la care se ridica lumea intreaga, dovada fiind donatiile consistente si modul inteligent in care colosii lumii se reinventeaza pentru a sustine sistemul medical.Si, pentru ca numarul vestilor bune din ultima perioada a crescut, aflam ca turismul incepe sa dea semne de viata, chiar in Romania.Xerox, impreuna cu VORTRAN Medical Technology, o companie de cercetare, dezvoltare si productie de aparatura medicala destinata problemelor respiratorii, asigura productia de ventilatoare portabile (GO2Vent) si aparate de masurare a presiunii cailor respiratorii (APM-Plus) pentru spitalele si unitatile pentru situatii de urgenta care trateaza pacientii in aceasta perioada.Cele doua companii lucreaza impreuna pentru a raspunde rapid la deficitul de echipamente de ventilatie necesare pentru a sprijini pacientii afectati de COVID-19.. Xerox si VORTRAN ar putea produce pana la 1 milion de ventilatoare in lunile urmatoare.Toyota Romania doneaza doua aparate de ventilatie pentru Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si Spitalul "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, in valoare de 50.000 de euro.Cele doua aparate pentru ventilatie Evita V300 sunt produse de compania Drager si ofera ventilatie de cea mai inalta calitate, putand fi utilizate in numeroase situatii, in functie de necesitati. Acestea asigura ventilatie pentru adulti, copii si prematuri (invaziva, neinvaziva si terapie cu O2) si au independenta datorita unitatilor optionale de alimentare cu gaz si curent electric. De asemenea, aparatele beneficiaza de integrare flexibila in statia de lucru prin instalare stationara la unitatea de alimentare sau ca sistem transportabil pe sasiu.Pana la 11 mai, in Franta este instituita starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID-19. Presedintia franceza a anuntat mai multe axe ale unei iesiri din izolare - dupa 11 mai -, in urma unei intalniri a presedintelui Emmanuel Macon cu alesi, precizand ca aceasta nu va fi "regionalizata", ci "adaptata teritoriilor", intoarcerea la scoala se va face pe baza de voluntariat al parintilor si ca purtarea mastii urmeaza sa fie probabil obligatorie in transportul in comun.Pe fondul vestilor pozitive din ultimele zile, cautarile de cazare la hotelurile si pensiunile din Romania au crescut cu pana la 30% in ultima saptamana, comparativ cu saptamana anterioara, anunta platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro.In egala masura, si numarul rezervarilor a crescut cu cateva procente zilele acestea, fiind rezervari facute pentru a doua jumatate a lunii mai, iar forma de plata preferata au fost tichetele de vacanta.Preferinta romanilor la acest moment se indreapta spre pensiunile de familie, hotelurile de mici dimensiuni sau situate in regiuni izolate, apartamente si vile de vacanta.