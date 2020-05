Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Si Romania a primit vestea ca pe 15 mai va iesi din starea de urgenta, iar romanii s-au mobilizat si cer autoritatilor sa le permita sa urce din nou pe munte, pentru a se bucura de natura.In tot acest timp, companiile continua sa doneze, Comisia Europeana finanteaza descoperirea unui vaccin impotriva COVID-19 si medicii primesc echipamente de protectie pentru a-si duce la capat cu bine lupta de pe front.Castrol Romania, unul dintre cei mai importanti producatori globali de lubrifianti, a donat suma de 345.000 lei Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila' , pentru a sustine capacitatea de testare a pacientilor pentru COVID-19, potrivit unui comunicat remis luni.Donatia a fost utilizata in vederea achizitionarii unui echipament de tip sistem deschis automat RT-PCR, de capacitate mare si kituri consumabile - PCR, care vor fi utilizate in testarea pentru COVID-19.Echipamentul va creste capacitatea de testare in analiza medicala de laborator din cadrul spitalului prin furnizarea a opt module de testare independente care pot sa analizeze esantioane in mai putin de doua ore. Kaufland Romania a lansat o noua modalitate de livrare a produselor la domiciliu, ce ajunge si in mediul rural, in toate localitatile din tara, din aria de acoperire a serviciului de curierat.Clientii vor putea comanda acasa pachete predefinite cu alimente de stricta necesitate pentru intreaga familie.Noul serviciu vine in sprijinul tuturor persoanelor care nu au acces usor la cumparaturi, fie ca locuiesc in medii izolate, fie nu pot iesi din casa sau locuiesc departe de magazine.De astazi, clientii din toata tara pot comanda la alegere, online sau telefonic, unul din cele 2 pachete standard cu alimente de baza, ce va fi livrat direct acasa, simplu si rapid.Alte 40.000 de combinezoane urmeaza sa fie distribuite echipajelor care intervin in prima linie pentru combaterea pandemiei generata de COVID-19.Echipamentele de protectie au ajuns astazi in tara si au fost achizitionate din Coreea de Sud, de statul roman prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.Distribuirea echipamentelor de protectie va fi realizata cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, iar echipamentele vor fi alocate, in functie de nevoi, personalului medical din Ministerul Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Sapte din zece angajati romani (70%) vor sa continue sa lucreze de acasa cateva zile pe saptamana, dupa relaxarea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului si iesirea din starea de urgenta, arata un studiu Colliers International, publicat luni.Conform datelor centralizate, 60% dintre cei chestionati cred ca lucrul la distanta ar fi util cel putin o zi - doua pe saptamana, iar 10% ar vrea sa lucreze chiar 3 - 4 zile de acasa, in perioada urmatoare.In acelasi sens, un sfert dintre angajati se asteapta sa revina la birou in luna mai, dar activitatea acestora in cladirile de birouri va fi reluata treptat, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus si de masurile anuntate mai departe de catre autoritati. Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor.Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi de 525 de milioane de euro. Peste 4 milioane de italieni s-au intors luni la munca.Si alte tari din Europa incep sa iasa, incet-incet, din izolare si sa anuleze din restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea virusuluiIn Spania, copiii si adultii pot iesi deja din casa pentru plimbari scurte. De luni, 4 mai, pot redeschide si diverse afaceri mici. De exemplu, frizeriile si alte domenii care lucreaza pe baza de programare pot primi din nou clienti, dar un singur client poate fi in acelasi timp in salon.Tot de luni, mastile devin obligatorii in transportul public.In Insule Baleare si Canare, se vor putea redeschide majoritatea magazinelor, muzeelor, hotelurilor, restuarantelor si barurilor, dar cu implementarea masurilor de distantare sociala. In restul tarii, aceste masuri se vor aplica de pe 11 mai.Luni a inceput relaxarea carantinei si in Belgia. Oamenii pot merge la medic si pentru probleme care nu sunt considerate urgente. Se redeschid magazinele de articole textile si cetatenii vor putea face sport in aer liber in grupuri de maxim trei persoane.Masca este obligatorie pentru toti cei care au peste 12 ani. De saptamana viitoare, toate magazinele isi pot relua activitatea, iar din 18 mai, elevii pot reveni la scoala, dar intr-o clasa nu pot fi mai mult de 10 elevi.Si peste granita, in Ungaria, viata incepe sa revina la normal. De luni, e permis restaurantelor, hotelurilor si cafenelelor sa-si deschida gradinile si terasele.Pot fi deschise strandurile si muzeele in aer liber. Serviciile pot fi furnizate fara restrictii, sunt permise antrenamentele si evenimentele sportive cu circuit inchis pentru amatori si profesionisti.In Budapesta, cea mai afectata de epidemia de coronavirus, vor fi mentinute restrictiile de circulatie. De asemenea, persoanelor in varsta li se cere sa ramane deocamdata la domiciliu si sa il paraseasca doar pentru treburi urgente.In Germania, care a inceput relaxarea masurilor de carantina pe 20 aprilie, de luni, 4 mai, in unele landuri, copiii pot reveni la scoala.Si-au reluat activitatea si saloanele de infrumusetare, muzeele, lacasurile de cult, gradinile zoologice care nu au facut inca acest lucru. Si aici devine obligatorie purtatea mastii de protectie.Grecia redeschide si ea magazinele mici si saloanele de infrumusetare, urmand ca din 11 mai sa isi reia activitatea magazinele mari, cu exceptia mall-urilor care isi pot relua activitatea la 1 iunie.Tot de pe 11 se pot reintoarce treptat la scoala si elevii. Si aici sunt obligatorii mastile in spatiile publice si transportul in comun, iar angajatii isi pot incepe ziua de lucru decalat pentru a nu supraaglomera transportul public.Deplasarea se poate face, in aceasta prima faza, doar in interiorul aceleasi regiuni.Si Croatia incepe de luni, 4 mai, a doua faza a relaxarii carantinei. Sistemul sanitar public si privat isi poate relua activitatea normala, cu unele exceptii.Saloanele de infrumusetare si frizeriile se pot redeschide si ele, iar de lunea viitoare, se vor redeschide mall-urile, gradinitele si scolile, iar oamenii se pot aduna in grupuri mai mari de 10 persoane, desigur, cu respectarea masurilor de distantare sociala. O plaja din Santorini a devenit prima din Grecia care a instalat in jurul sezlongurilor panouri de plexiglas pentru a permite accesul turistilor, limitand totusi pe cat posibil raspandirea coronavirusului.Este vorba de plaja Demilmar, localizata in faimosul sat Perissa, cunoscut pentru nisipul sau negru."Trebuia sa gasim o solutie pentru a-i face pe oameni sa se simta in siguranta in aceasta vara. Nu putem astepta dupa recomandarile autoritatilor, trebuie sa fim proactivi", a declarat Charlie Chahine, proprietarul plajei.Sicilia, aflata in topul destinatiilor de vacanta ale romanilor si nu numai, a anuntat ca va acoperi jumatate din costurile cu transportul turistilor de dupa pandemia de coronavirus . In plus, va achita si o treime din costul cazarii.Practic, la o mini-vacanta de trei nopti, pentru care se plateste cazarea la hotel, a patra va fi gratuita.O petitie prin care se cere permiterea practicarii turismului montan din data de 15 mai a strans aproape 10.000 de semnaturi in primele 24 de ore dupa lansare.Petitia a fost initiata de ghidul montan profesionist Andrei Badea si este adresata Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne si Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Dorim permiterea practicarii de turism montan fara restrictii de circulatie, in grup limitat, cu distanta corespunzatoare intre membri, in perioada imediat urmatoare", se arata in petitia initiata pe platforma Declic.