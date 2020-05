Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Un bun exemplu de solidaritate il ofera Unilever, care contribuie cu 320.000 de euro la campania "1 centimetru de fapte - cu totii in linia intai", desfasurata de omul de afaceri Stefan Mandachi prin Crucea Rosie Suceava.De asemenea, am aflat ca DHL Express Romania s-a alaturat voluntar ca partener logistic asigurand transportul gratuit in campania "INACO va multumeste", prin care Castrol dona echipamente de protectie, masti, dezinfectanti si biocide pentru 22 de spitale din Romania.Si asta nu e tot.Retailerul Altex Romania a donat monitoare de Terapie Intensiva in valoare de 60.000 de euro , pentru doua spitale din Bucuresti, respectiv pentru unitati medicale din Brasov si Sibiu implicate in lupta impotriva COVID-19.Potrivit unui comunicat de presa al companiei, primele trei monitoare au fost donate Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", respectiv Spitalului Clinic Colentina, ambele aflate in administrarea Primariei Bucuresti, prin ASSMB. Totodata, alte patru monitoare au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase Brasov si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.Grupul Farmavet-Pasteur, unul dintre cei mai importanti integratori de solutii farmaceutice si de nutritie pentru domeniul veterinar din Romania, a oferit asociatiei Daruieste Viata sapunuri, detergenti si dezinfectanti pentru uz uman, precum si produse pentru relaxare musculara in valoare de 100.000 de lei Acestea vor ajunge la cadrele medicale din institutiile publice de sanatate care trateaza sau vor prelua pacienti cu COVID-19 din Bucuresti si din tara.In luna aprilie, Rubin 2000, firma detinatoare a Pam Bijuterii, importator si distribuitor autorizat de echipamente Laser Trotec si stampile Trodat in Romania, s-a angajat sa realizeze si sa doneze 50.000 de viziere acolo unde este nevoie de ele.Intre timp, peste 35.000 de viziere au fost deja realizate si donate la nivel national la spitale, clinici, camine de batrani, benzinarii, cabinete veterinare si in multe alte locuri.Printr-un parteneriat cu Platforma UNITED, o initiativa UNTOLD Nation, 6.000 de viziere au fost produse in ultima saptamana si vor ajunge la spitalele si clinicile din Maramures.Unilever a decis sa isi uneasca fortele prin Crucea Rosie Suceava cu campania "1 centimetru de fapte - cu totii in linia intai", initiata de Stefan Mandachi, pentru a lupta impotriva COVID-19, ajutand locuitorii din Suceava, regiunea cea mai afectata de pandemie din Romania.Suma donata de Unilever South Central Europe catre Crucea Rosie Suceava va contribui la achizitionarea unei unitati mobile de terapie intensiva dotata cu 12 paturi, iar impreuna cu partenerii sai, la utilarea acestei unitati cu tot ce este necesar pentru a o face functionala.Pentru achizitia acestei unitati mobile de terapie intensiva, Unilever South Central Europe alaturi de divizia de inghetata din Suceava, reprezentata de brandul Betty Ice, contribuie cu 320.000 de euro.DHL Express Romania a raspuns imediat apelului primit de la INACO - Initiativa pentru Competitivitate, care cauta un partener logistic in Campania "INACO va multumeste", adresata personalului medical din linia intai, aflat in lupta cu pandemia de coronavirus.Recunostinta fata de medici vine sub forma unei donatii de produse de igiena si protectie, de care ei au nevoie pentru a lucra in conditii de siguranta. Donatia, in valoare de 35.000 de euro , a fost facuta de catre compania CASTROL Romania si consta in echipamente de protectie, masti, dezinfectanti si biocide pentru 22 de spitale din Romania.