Ziare.

com

In plus, pe plan local, peste 12.000 de romani cer oficial la unison autoritatilor sa le permita sa mearga la munte incepand din 15 mai.Stiind aceste lucruri, putem privi cu mai multa speranta spre viitor si cu multumire catre lucrurile bune care se intampla in prezent. Danone Romania doneaza 250.000 de euro (aproximativ 1.200.000 de lei) catre Daruieste Viata pentru a sprijini lupta impotriva pandemiei.Angajatii companiei sunt implicati direct in colectarea nevoilor spitalelor din toata tara si, cu ajutorul nepretuit al echipei Daruieste Viata, vor fi puse la dispozitie echipamentele si materialele medicale necesare.Kaufland Romania anunta care sunt primele 14 proiecte finantate in cadrul apelului de proiecte In Stare sa Ajut, parte a programului In Stare de Bine, prin care compania acorda granturi nerambursabile ONG-urilor din intreaga tara care s-au mobilizat sa ajute comunitatile si grupurile cele mai vulnerabile in aceasta perioada.Astfel, in cadrul apelului, 500.000 de euro au fost acordati celor 14 proiecte ce vin in sprijinul urgent al grupurilor defavorizate afectate de pandemie si personalului medical din prima linie, in comunitatile din 17 judete din tara si Bucuresti.Grupul Digi va dona catre Ministerul Sanatatii si municipalitatile din Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova, Oradea si Timisoara 60 de kituri pentru ventilare mecanica, indispensabile in tratamentul cazurilor critice de COVID-19, aflate la terapie intensiva.Acestea includ ventilatoare, infuzomate, injectomate, monitoare, ecografe, paturi. Echipamentele, care au fost achizitionate de catre Digi Romania direct de la producatorul de top MindRay, precum si celelalte accesorii, au o valoare totala de peste 1,6 milioane de euro si vor ajunge in Romania in etape, pe parcursul lunilor mai si iunie 2020.O petitie prin care se cere permiterea practicarii turismului montan din data de 15 mai a strans peste 12.000 de semnaturi in mai putin de 4 zile si a fost trimisa Guvernului, iar ultimele declaratii ale autoritatilor arata ca s-a tinut cont de ea.Petitia a fost initiata de ghidul montan profesionist Andrei Badea si este adresata Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne si Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Dorim permiterea practicarii de turism montan fara restrictii de circulatie, in grup limitat, cu distanta corespunzatoare intre membri, in perioada imediat urmatoare", se arata in petitia initiata pe platforma Declic. Croatia isi va redeschide litoralul de la Marea Adriatica pentru turisti, insa vara va fi diferita fata de cum era inainte de pandemia de COVID-19, a declarat miercuri directorul Institutului de Sanatate Publica de la Zagreb. Grecia va primi turisti de la 1 iulie , a anuntat, miercuri, in Parlamentul de la Atena, secretarul de stat Giorgos Gerapetritis, transmite DPA."Vom deschide turismul de la 1 iulie. Detaliile privind demararea sezonului, inclusiv sprijinul financiar pentru industria turismului, vor fi anuntate pana in 15 mai", a declarat oficialul elen.Si premierul Kyriakos Mitsotakis a afirmat, intr-un interviu acordat CNN, ca protocoalele privind calatoriile in conditii de siguranta trebuie adoptate in prealabil.