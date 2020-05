Lucrurile bune care se intampla

358 de paturi

In plus, Romania pare ca a invatat, in ultimele zile, ca bunatatea inseamna mai alessi a ales sa vina in ajutorul vecinilor din Republica Moldova cu donatii de echipamente necesare pentru medicii care lupta pe front peste Prut.Si vestile bune nu se opresc aici."Masa Bunatatii" este o initiativa lansata de HORA, Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, care aduce la un loc companii, angajati din industria ospitalitatii, personal medical din linia intai si categorii vulnerabile.Initiativa isi propune sa creeze un lant al faptelor bune: companiile doneaza fonduri care sunt directionate de catre HORA celor 16 restaurante partenere care vor pregati si livra mese calde cadrelor medicale de la mai multe spitale din Bucuresti, Deva, Brasov si Drobeta-Turnu Severin, precum si persoanelor fara adapost din Sectorul 3."Industria HoReCa si oamenii care fac parte din aceasta se confrunta cu o situatie fara precendent. Obiectivul nostru este de a ajuta un numar cat mai mare de oameni din industria ospitalitatii, din domeniul medical, dar si pe cei vulnerabili pentru care fiecare masa este o lupta.Pentru a realiza acest lucru, trebuie sa aratam solidaritate, sa lucram impreuna ca o comunitate, sa ne prindem in acest lant al faptelor bune numit Masa Bunatatii. Speram ca ni se vor alatura cat mai multe companii si vom putea prinde cat mai multe fapte bune in acest lant", declara Daniel Mischie, presedinte HORA.Primul partener care s-a alaturat initiativei "Masa Bunatatii" este Philip Morris Romania, care va mobiliza, de asemenea, comunitatea de utilizatori IQOS. Compania va dubla donatiile facute de acestia.Proiectul "Masa Bunatatii" se va derula, in prima etapa, pe perioada lunii mai, cu posibilitatea continuarii si in lunile care urmeaza, daca restrictiile legislative continua.Dezvoltata din dorinta comunitatii de marketing de a sustine mediul de afaceri local, MarketingforGood.ro este o platforma care pune la dispozitia companiilor o serie de servicii oferite gratuit de agentii si consultanti cu recunoastere in Romania.Astfel, aproape 70 de agentii de PR, marketing si digital sau consultanti in business si-au luat angajamentul sa ofere, in mod voluntar, peste 2.000 de ore de lucru pentru companiile mici sau mari a caror afacere a fost afectata de pandemia de COVID-19.MarketingforGood.ro este o initiativa marca Evensys in colaborare cu Doza de Comunicare si face parte din platforma de know-how in domeniul comunicarii - BacktoBusiness.ro.Lansat la finalul lunii aprilie, MarketingforGood.ro a fost gandit ca un proiect menit sa ajute, prin consultanta si strategii clare de marketing, mediul de business din Romania care sufera din cauza crizei actuale.Intr-o perioada incerta pentru multi, plaforma a ajutat deja aproape 50 de companii sa primeasca o perspectiva noua asupra problemelor cu care se confrunta si idei valoroase pentru cum ar putea sa-si reinventeze afacerea.La mijlocul lunii aprilie, Auchan Retail Romania, in parteneriat cu Prefectura, Primaria, ISU si DSP Cluj, au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru tratarea cazurilor de COVID-19 in incinta Salii Polivalente din Cluj.Cladirea emblematica din Cluj-Napoca a fost transformata temporar intr-un centru de primire, triere, cazare si tratare a bolnavilor infectati cu coronavirus, asimptomatici sau cu forme usoare, cazurile medii si grave urmand a fi transferate catre alte unitati spitalicesti aflate in linia intai in lupta impotriva COVID-19.In cele doua saptamani de la initierea proiectului, peste 40 de companii si ONG-uri au raspuns apelului de implicare si au oferit produse, servicii, forta de munca sau sprijin material pentru a echipa centrul de spitalizare in cel mai scurt timp. Datorita eforturilor acestora, spatiul acomodeaza in prezent:Logistica pusa la dispozitie in Unitatea de Suport Medical Cluj Sala Polivalenta va ramane in proprietatea ISU Cluj. Convoiul cu 20 de autovehicule cu echipamente de protectie si produse sanitare trimise de Guvern catre Republica Moldova, in sprijinul echipelor care intervin in lupta impotriva pandemiei generata de COVID-19, in tara vecina, a fost primit in mod special de moldoveni.Astfel, zeci de oameni cu steaguri in maini au asteptat intrarea camioanelor romanesti in Republica Moldova."Multumim, Romania, pentru ajutorul tau neconditionat si dezinteresat. Multumim, Romania, pentru lectia de modestie, rabdare si cumpatare. Stim ca nu te-ai asteptat la un pod de flori, dar nici n-ai meritat flori sub pod. Dar nu pentru flori ai venit azi aici. Ai venit sa salvezi vieti. Multumim, Romania", a transmis fostul premier Maia Sandu pe Facebook.