Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

De asemenea, si din zona medicala autohtona avem cateva vesti bune: Bucuresti are un nou spital modular, Timisoara foloseste robotei in interactiunea cu pacientii, iar CE a anuntat ca va livra 1,5 milioane de masti medicale mai multor tari, inclusiv Romaniei.Una dintre cele mai impresionante vesti din ultimele ore, insa, vine de la Salvati Copiii Romania, care ne demonstreaza inca o data ca solidaritatea in Romania a ajuns la cel mai inalt nivel, odata cu pandemia.Noua unitati medicale din Bucuresti primesc aparatura si echipamente medicale vitale, achizitionate din fondul de urgenta pentru spitale deschis de Salvati Copiii Romania.Pana in prezent, au fost colectate fonduri totale in valoare de 605.525 euro, din care, 512.801 euro prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii:De asemenea, suma de 92.724 euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.Fondul de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical ramane deschis:, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Game World, companie care opereaza sali de jocuri in Romania din anul 1999, doneaza 15.000 de euro pentru achizitia de masti cu filtre anti-coronavirus. Sponsorizarea a fost facuta in beneficiul Fundatiei pentru SMURD. Echipamentele de protectie astfel achizitionate vor fi repartizate echipajelor SMURD din Constanta, Brasov si Alba Iulia.Compania Game World se alatura astfel mediului public si privat din Romania care se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus si este consecventa in eforturile de a sustine comunitatile locale in care activeaza.Pentru capitala, Game World Bucuresti Mall, cea mai mare sala de jocuri din Romania, a donat 50.000 euro in beneficiul Asociatiei "Daruieste Viata". Suma este destinata sustinerii eforturilor acestei asociatii pentru constructia spitalului modular 1 Elias, destinat ingrijirii bolnavilor de COVID-19 si pentru sprijinirea sistemului medical in lupta impotriva coronavirusului.Comisia Europeana (CE) va livra, in zilele urmatoare, un prim lot de 1,5 milioane de masti medicale unui numar de 17 state membre (printre care si Romania) si Regatului Unit al Marii Britanii, pentru a proteja cadrele medicale impotriva noului coronavirus, informeaza forul european, intr-un comunicat.Aceasta livrare face parte dintr-o noua achizitie de 10 milioane de masti, finantata de Comisie, in cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgenta, cu scopul de a oferi ajutor direct statelor membre pentru a atenua consecintele imediate ale pandemiei si pentru a anticipa nevoile legate de relaxarea restrictiilor si de redresarea economica.Cinci roboti medicali vor fi folositi de Spitalul Judetean Timisoara, in Zona Rosie a Unitatii de Primiri Urgente, unde sunt pacienti cu coronavirus. Robotii vor interactiona cu pacientii , ii vor intreba care sunt lucrurile de care au nevoie si le vor duce alimente sau medicamente, astfel incat riscul de contaminare in randul angajatilor sa fie redus. Personalul medical va intra in saloanele celor infectati doar in cazurile absolut necesare.Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" din Timisoara, personalul Unitatii de Primiri Urgente are cinci noi "colegi" virtuali, in forma unor robotei.La Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Capitala a fost inaugurata vineri o sectie modulara , care va putea primi 500 de bolnavi de coronavirus, cu forme usoare. Bulgaria spera sa poata primi turisti straini in vacanta de pe 1 iulie . 47% dintre hotelieri spun ca vor reduce preturile pentru a atrage clientii. De saptamana viitoare, bulgarii vor avea voie sa calatoreasca in scop turistic in tara, iar de miercuri se redeschid hotelurile mici si pensiunile.De saptamana viitoare, vecinii de la sud de Dunare vor avea voie sa calatorasca in tara, in scop turistic.Decizia vine odata cu relaxarea masurilor de carantina, pe 13 mai.Astfel, vor fi redeschise hotelurile mici si pensiunile, iar plajele trebuie sa fie pregatite sa primeasca turisti de pe 1 iunie.