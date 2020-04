Mai multi liceeni din Maramures produc viziere pentru medici si farmacisti cu o imprimanta 3D

LIVE

"Robocorns", echipa maramureseana de robotica a Colegiului National "Vasile Lucaciu" Baia Mare isi propune sa confectioneze cat mai multe viziere pe care sa le distribuie medicilor si personalului medical din spitalele locale, medicilor de familie, farmacistilor si tuturor celor care au nevoie de protectie impotriva virusului care a schimbat modul de viata al intregii omeniri, intr-un timp atat de scurt.Din nefericire, izolarea impusa de reglementarile aflate in vigoare ii impiedica pe liceeni sa se intalnasca, insa acest lucru nu reprezinta un impediment in ajutorul pe care il pot oferi. In timp ce imprimantele printeaza la foc continuu, membrii "Robocorns" incearca sa gaseasca si alte metode si modele de viziere care sa necesite un timp mai scurt de confectionare, pentru a putea raspunde tuturor cererilor in cel mai scurt timp si in cel mai eficient mod.Tinerii primesc ajutor, constand in materiale, din partea mai multor companii."Nu cu mult timp in urma, nu ne-am fi imaginat ca vom trai vremuri ca cele prin care umanitatea trece acum, fapt pentru care este admirabil ca unul dintre cele mai importante lucruri invatate in cadrul proiectului FTC, de catre participanti, a fost munca in echipa.Au fost mai multe firme care au raspuns apelului lansat de echipa Robocorns si au furnizat elementele necesare in confectionarea vizierelor, de la folie transparenta, filament pentru imprimantele 3D si pana la elasticul de sustinere, iar cuvantul de ordine al acestor zile este: 'Solidaritate'. Multumirile intregii echipe se indreapta spre firmele: UACE, Electrosistem, Printmasters, BDM, Drupanel, Godarec, Geplast, Fablab, Zimbru Comert Online, Fimament 3D Hobby Market, Spot Market, Form Werk, Anemona Com SRL, Stil Aura, Mons Medium", arata membrii echipei Robocorns.Acestia nu sunt singurii care ofera o mana de ajutor spitalelor. Si membrii echipei de robotica InfO1 Robotics din Prahova fac de cateva zile acelasi lucru. Tinerii produc vizierele cu imprimanta 3D si le trimit catre unitatile medicale din Prahova.