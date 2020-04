MAM Bricolaj doneaza 20 de tone de alimente catre persoanele din categorii defavorizate, afectate in aceasta perioada

Ziare.

com

Alimentele au ajuns in mai multe centre de plasament din tara, la asociatii si organizatii non-guvernamentale care au in grija copii, batrani sau adulti din categorii defavorizate.Pentru a veni in sprijinul categoriilor sociale care au nevoie de ajutor in perioada de criza, MAM Bricolaj a decis sa se implice oferind alimente.Selectia categoriilor de persoane carora le ofera sprijin a fost facuta in functie de gradul de vulnerabilitate sau imposibilitatea de a se descurca singuri, cum sunt copiii din centrele de plasament, batranii din centre pentru varstnici sau adulti din grupuri defavorizate care mananca la cantine sociale.Intreaga actiune a fost reunita sub doua hashtag-uri: #acuMAMimplicat si #acuMAMajutat.", a spusIn total, mai mult de 10 organizatii au primit alimente din partea MAM Bricolaj, printre care Organizatia Umanitara Concordia, Asociatia Taxiul cu Bomboane, Asociatia Carusel, Asociatia Pro Vita aflata in Parohia Valea Plopului si care are grija de 450 de copii, Asociatia Mana Cereasca, din Parohia Lada, judetul Teleorman, care are in grija un orfelinat cu peste 100 de copii si doua cantine sociale din zona, dar si Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti care supervizeaza cantine sociale din toate sectoarele si trei case de batrani din Capitala.Mai mult, MAM Bricolaj s-a alaturat campaniei "Impreuna, impotriva Covid-19" organizata de restaurantul Red Angus Steakhouse, prin intermediul careia primeste pranzul zilnic in perioada de criza personalul medical din spitalele din Bucuresti destinate pacientilor infectati cu COVID-19. Astfel, catre aceasta unitate au fost directionate aproximativ 400 de kilograme de cartofi si 70 de kilograme de ceapa.MAM Bricolaj este singurul furnizor cu autoservire din domeniul bricolajului in Romania. Magazinul are peste 10.000 de produse in stoc si cea mai complexa gama.Din 2013, MAM Bricolaj organizeaza si cursul "Scoala de Mobila" cu scopul de a instrui meseriasii din domeniu cu privire la noile sisteme aparute. Acesta se adreseaza si pasionatilor de mobila care vor sa invete mai mult. Durata cursului este de 3 luni.Mai multe informatii despre MAM Bricolaj pot fi gasite pe site-ul companiei sau pe pagina de Facebook