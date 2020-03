Mandachi are hotelul din Suceava plin, dar nu de clienti, ci de medici, militari si alti salvatori din linia intai

Cazare gratuita pentru cei din prima linie

Ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa faca la fel

Meniuri gratuite salvatorilor de vieti: Pana crapa cuptoarele!

Isi doneaza si autostrada

"Parcarea este plina cu masini la Mandachi Hotel. Clienti nu mai avem. De la noi din firma NU mai lucreaza nimeni, deci hetc. LE MULTUMESC CA SUNT LA NOI SI SUNT BINEVENITI!Sunt masinile lor. Am insistat pe subiect pt. ca trancanea unul pe la tv ca-i un fel de fake news. Nu, nu e fake, pot comfirma oamenii de acolo.De ce repet? Pentru ca apar unii care spun ca se 'solidarizeaza' cu Stefan Mandachi, dar ei nu ofera pensiunea/hotelul gratuit. O fac pe bani, cu subventie de la stat. Asta este TOTALMENTE DIFERIT. Nu confundati merele cu perele.. Pe aceasta cale, mai fac un apel catre ceilalti hotelieri sa deschida portile", spune Mandachi.Stefan Mandachi, care a construit singurul metru de autostrada din Moldova, si-a pus la dispozitie gratuit hotelul pentru cadre medicale, politisti si jandarmi care au interactionat cu bolnavi sau suspecti de coronavirus."Ofer gratuit hotelul pentru medici/ asistenti medicali/ voluntari in spitale, care au interactionat cu bolnavi/suspecti de Coronavirus de la Spitalul Judetean si a oricaror alte spitale orasenesti sau satesti dimprejur. Sunt multi eroi din spitale care stiu ca sunt deja contaminati si nu vor sa-si infecteze familiile, dar n-au unde sa doarma", afirma omul de afaceri sucevean Totodata, Stefan Mandachi anunta ca ofera camere gratuit si pentru politisti, jandarmi si alte cadre militare care interactioneaza cu cetateni contaminati cu coronavirus care nu respecta legea, adica "fug din spitale, patruleaza linistiti pe strazi, nu respecta regimul de carantina"."Nu putem sa chemam personalul nostru, ca sa nu se infecteze, dar cadrele medicale sau militare vor intra pe proprie raspundere in hotel si vor primi cartelele pe care noi le predam la spital si politie. Noi asiguram doar paza. In schimb vom oferi cate o masa gratuita de la un restaurant de-al meu in care mai avem dreptul sa facem catering", spune omul de afaceri Stefan Mandachi.Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga gravitatea momentului si sa accepte provocarea.Am ales hotelurile din orasele mentionate, intrucat reprezentantii ministerului au spus ca acolo sunt cele mai mari nevoi acum: Suceava, Cluj, Iasi, Constanta, Timisoara. Dar poate gasim ingaduinta si la celelalte orase sau comune din tara", transmite Mandachi.Omul de afaceri sucevean avertizeaza ca situatia dramatica din orasul sau se poate repeta in orice oras din Romania."Tineti minte: acum o saptamana, in Suceava erau vreo doi infectati. Unii stateam linistiti si mergeam la fotbal. In orice clipa, orasul vostru poate ajunge ca Suceava. Help us!!!Suceava este Lombardia Romaniei, Bergamo. Situatia e mult mai disperata decat se vede la televizor sau cand dai scroll pe Facebook.De asemenea, Mandachi ofera meniuri gratuite cadrelor medicale, politistilor, jandarmilor si tuturor salvatorilor care participa la lupta impotriva COVID-19. "Nu exista absolut nicio limita!!!", anunta el."Am primit telefon de la Seful unei institutii care m-a intrebat politicos care este numarul meniurilor gratuite, intrucat angajatii nu vor sa depaseasca o limita a bunului simt avand in vedere ca nu achita!RASPUNS OFICIAL: Pana crapa cuptoarele! Deci: crapatul cuptoarelor e limita! (si daca se taie curentul). Nu exista absolut nicio limita!!! Pentru politie, dsp, spital, ambulanta, pompieri, SMURD, COMANDA SI LIVRAREA SUNT GRATUITE!", spune patronul lantului de restaurante Spartan.Mai mult, pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii, omul de afaceri Stefan Mandachi a lansat o strangere de fonduri, joi seara, prin care vrea sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana.In acest scop, Stefan Mandachi scoate la vanzare in mod simbolic primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care l-a construit anul trecut, in cadrul campaniei Romania vrea autostrazi. Bucata de drum va fi vanduta la centimetru patrat, iar banii adunati vor fi donati pentru lupta cu epidemia."Doneaza 10 EURO! (dar poti dona orice suma mai mare, fara limita. Cu cat mai mult, cu atat mai bine). Daca n-ai nici 10 euro, pune cat poti. Cativa centi", spune Mandachi.