Mars face o donatie in valoare de 20 de milioane de dolari pentru combaterea pandemiei de coronavirus

Compania, o afacere de familie cu o istorie de peste o suta de ani, a incheiat parteneriate cu trei organizatii caritabile internatioanale - CARE, World Food Programme (WFP) si Humane Society International (HSI) - pentru a veni in sprijinul comunitatilor in care activeaza si a persoanelor vulnerabile din lantul sau de aprovizionare extins.La nivel global, acest angajament include o donatie constand in bani si produse, in valoare de 20 de milioane de dolari, prin care compania vine in sprijinul oamenilor, a animalelor de companie, a celor mai afectate comunitati, dar si a celor aflati in prima linie in lupta pentru combaterea COVID-19, care in aceste momente dificile depun eforturi uriase.Programul global de sprijin include o donatie de 5 milioane de dolari catre CARE, organizatie care raspunde nevoilor specifice de ajutorare a celor mai vulnerabile comunitati din tarile subdezvoltate, de altfel, cele mai nepregatite pentru a face fata unor astfel de situatii.De asemenea, 2 milioane de dolari vor fi alocati catre World Food Programme (WFP), pentru asigurarea alimentelor de baza si a echipamentelor medicale necesare in spitalele din zonele afectate.De asemenea, compania doneaza 1 milion de dolari catre Humane Society International (HSI), organizatie care isi concentreaza in prezent eforturile pentru a ajuta animalele de companie care au fost abandonate, a-i caror proprietari s-au imbolnavit sau nu mai au mijloacele financiare pentru a le ingriji ca urmare a pandemiei COVID-19.Restul donatiei, constand in bani sau produse in valoare de 12 milioane de dolari, va fi directionat catre organizatii locale din pietele in care Mars activeaza, precum si catre fundatiile companiei.La nivel local, Mars Romania si Royal Canin Romania au incheiat parteneriate cu 10 organizatii non-guvernamentale, donand peste 165.000 de euro si 130.000 de portii de mancare si ciocolata, si sprijinindu-le astfel misiunea in diverse domenii. Activitatea acestor organizatii se imparte intre sustinerea sistemului national de sanatate si a personalului medical din linia intai, in lupta impotriva Covid-19, ajutorarea celor mai vulnerabile comunitati si contributia pentru ingrijirea animalelor fara stapan.Printre organizatiile partenere se numara Asociatia Niciodata Singur - Prietenii Varstnicilor, care are grija de 800 de batrani singuri din patru orase, si Asociatia Hope for Romanian Strays, care protejeaza animalele fara stapan - organizatii a caror misiune o impartasim., a spus Beatrice Culda, Director Executiv Asociatia Niciodata Singur - Prietenii Varstnicilor.a adaugat, a spusMars a intrat pe piata din Romania in 2008. Din 2016, filiala din Romania este organizata sub umbrela Mars Multisales Central Europe, care include si pietele din Ungaria, Cehia, Slovacia. Cu 540 de angajati (denumiti Asociati), organizatia din Europa Centrala opereaza in prezent in trei categorii: dulciuri (ciocolata, guma & bomboane), food (orez si sosuri) si hrana pentru animale.Mars, Incorporated este o afacere de familie, cu o istorie de peste un secol in fabricarea de diverse produse si oferirea de servicii pentru oameni si pentru animalele lor dragi de companie.Cu vanzari de aproximativ $35 miliarde, compania este un business global care produce unele dintre cele mai indragite marci din lume: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS and COCOAVIA®. Mars ofera, de asemenea, servicii medicale veterinare care includ BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® si Pet Partners™.Cu sediul in McLean, VA, Mars opereaza in peste 80 de tari. Cele 5 Principii ale Mars - Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficienta si Libertate - ii inspira zilnic pe cei peste 125.000 Asociati sa creeze plus valoare pentru parteneri si sa livreze cresterea de care sunt mandri in fiecare zi.Puteti afla mai multe despre compania Mars accesand www.mars.com si urmarind conturile social media: Facebook Instagram si YouTube Compania Royal Canin, detinatoarea brandului ROYAL CANIN®, este o divizie a companiei Mars Petcare si lider global in nutritia sanatoasa a pisicilor si a cainilor. Fondata acum mai bine de 50 de ani de catre medic veterinar francez Jean Cathary, misiunea Royal Canin este sa creeze O LUME MAI BUNA PENTRU PISICI SI CAINI™, ghidati de cercetari si parteneriate cu medici veterinari si experti.Royal Canin lucreaza indeaproape cu experti, crescatori de animale de companie si medici veterinari, nu numai pentru oferi un suport nutritional precis pentru pisici si caini, dar si pentru a dezvolta o varietate de servicii, instrumente de monitorizare si diagnosticare pentru o ingrijire optima.Cu o prezenta in peste 100 de piete, Royal Canin numara aproximativ 7.800 de Asociati, inclusiv 500 de medici veterinari si nutritionisti. De asemenea, administreaza 16 fabrici la nivel global, 1 centru de cercetare si dezvoltare, 2 centre de inovare si 4 laboratoare.Puteti afla mai multe informatii despre Royal Canin accesand www.royalcanin.com