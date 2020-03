Maspex Romania, alaturi de medici! 200.000 de produse vor fi donate spitalelor

Ziare.

com

Astfel, compania face donatii catre spitale din Bucuresti si din tara in semn de multumire si de sustinere a eforturilor depuse de cadrele medicale.Mii de baxuri cu apa plata, sucuri, biscuiti, insumand peste 200.000 de produse, ajung la Institutul Victor Babes si Spitalul Colentina din, la Spitalul de Boli Infectioase si Spitalul Judetean dinprecum si la Spitalul de Boli Infectioase dinProdusele sunt destinate medicilor, asistentilor si personalului medical, carora le multumim si le suntem recunoscatori pentru efortul extraordinar pe care il depun in fiecare moment.Apreciem mult implicarea si curajul pe care il au in lupta pentru supravietuire a fiecarui pacient in parte.Nu uitam ca se expun si ei unui risc foarte mare de a contracta virusul, nu uitam ca au multe ore de somn lipsa, dedicate sanatatii noastre.Trebuie sa fim solidari pentru a depasi aceasta perioada cu totul noua pentru noi toti si sa oferim sprijin logistic si moral pentru intreg personalul medical.Sunt sprijinul nostru vital in aceste momente, avem nevoie de ei. Le suntem alaturi.Produsele vor ajunge si la pacientii aflati in carantina in spitalele mentionate.Maspex Romania sprijina totodata comunitatile in care isi desfasoara activitatea, acordand ajutor Spitalului orasenesc dinsi Spitalului municipal din, astfel incat personalul medical de aici sa beneficieze de echipamente de protectie, produse si apa.Compania sustine actiunea umanitara organizata de Crucea Rosie Vatra Dornei,, donand apa minerala naturala imbuteliata.Compania a implementat proceduri stricte pentru siguranta angajatilor si a intregului proces de productie, iar, in prezent, toate fabricile Maspex Romania functioneaza continuu si furnizeaza in mod constant produse alimentare magazinelor.