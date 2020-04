MedLife pune in functiune al doilea laborator Real Time PCR si face demersuri pentru al treilea

Ziare.

Noul laborator este situat in Sfantu Gheorghe si va contribui la cresterea capacitatii de procesare in centrul tarii.Acesta dispune de circuite de biosecuritate, spatii succesive cu presiune negativa si echipamente speciale dedicate efectuarii testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2.Laboratorul va functiona la cele mai inalte standarde de securitate, avand circuite de acces izolate si fluxuri de procesare total separate de cele pentru restul probelor de laborator.Potrivit reprezentatilor companiei, laboratorul va procesa intr-o prima etapa cca 100 de teste pe zi, urmand sa ajunga gradual la 200 de teste pe zi, aceasta capacitate fiind dependenta de extinderea personalului specializat din laborator.a declarata mai spusIn perioada imediat urmatoare compania are in plan sa deschida al treilea laborator Real Time PCR. Potrivit reprezentantilor MedLife, acesta va fi pus in functiune la Timisoara., a mai spus Mihai Marcu.MedLife va continua sa aloce resurse importante pentru a sustine autoritatile si comunitatea in combaterea pandemiei.