Mini-spitalul de triaj construit de Asociatia BAVA pentru Institutul Clinic Fundeni va fi functional pana la sfarsitul saptamanii

Ziare.

com

Sumele colectate provin de la un numar de aproximativ 100 de donatori - companii, asociatii/fundatii si persoane fizice.Astfel, Institutul Clinic Fundeni a fost dotat cu un mini-spital de triaj alcatuit din 7 containere si utilarile aferente, care se adauga paturilor, ventilatoarelor si monitoarelor ce provin de la Institut.Achizitiile demarate in plus constau in aparatura de decontaminare si sterilizare, un laborator de analize point-of-care, ventilator de transport, videolaringoscop, defibrilator, un aparat de radiologie mobil digital, un ecograf portabil, echipamente de protectie pentru personal, precum si solutii de transport electrice intre unitate si centrul de testare.Racordarea la retelele de utilitati edilitare si la instalatiile de gaze medicinale este in curs, medicii ATI de la Institutul Clinic Fundeni urmand sa defineasca, impreuna cu Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, configuratia si circuitele medicale necesare.Acest mini-spital exterior va gazdui pacientii care ajung de urgenta la Institutul Clinic Fundeni si necesita spitalizare in terapie intensiva, adica pacienti critici care trebuie intubati, ventilati mecanic si stabilizati.In paralel, acesti pacienti sunt testati pentru COVID-19, iar rezultatul testului determina circuitul acestora: cei cu test negativ vor fi admisi pentru tratament in spital, in timp ce pacientii testati pozitiv vor fi indrumati catre spitalele de boli infectioase sau spitalele de suport COVID desemnate de Ministerul Sanatatii.Astfel, se asigura protectia optima atat a pacientilor din Institutul Clinic Fundeni, aflati dupa sau in asteptarea unor interventii chirurgicale complicate, dar si a medicilor care opereaza in aceasta unitate de elita, ce deserveste Programul National de Transplant., a declarat prof. dr., a declaratsi pionier al pietei de publicitate din Romania, unul dintre cei care a sprijinit acest proiect prin organizarea strangerii de fonduri si comunicare.Asociatia BAVA multumeste tuturor persoanelor fizice care au sponsorizat initiativa, dar si persoanelor juridice care au facut donatii importante sau au oferit sprijin logistic, fara de care acest proiect nu s-ar fi putut transforma in realitate:Asociatia Balcanica de Acces Vascular (BAVA) este o organizatie non-profit ce are drept scop cresterea calitatii actului medical in Romania.BAVA a fost infiintata de un grup de medici anestezisti de la Institutul Clinic Fundeni in anul 2014 si de atunci asociatia s-a preocupat continuu de formarea medicilor anestezisti, dar si din alte specialitati inrudite in abordul vascular, resuscitarea cardio-pulmonara si utilizarea tehnicilor de epurare extracorporeala la pacientii critici din sectiile de terapie intensiva.Asociatia este condusa de prof. dr. Dana Tomescu, sef sectie ATI in cadrul Institutului Clinic Fundeni, prof. dr. Serban Bubenek, sef sectie ATI la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardio-Vasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" si dr. Mihai Popescu, sef lucrari, medic specialist la Institutul Clinic Fundeni.Acestora li se adauga medici renumiti din domeniul anesteziei si terapiei intensive care si-au oferit benevol serviciile si cunostintele acumulate in ani de experienta medicala de top in vederea educarii colegilor din toata tara.