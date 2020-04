NN Romania doneaza ventilatoare in valoare de un milion de lei Spitalului Clinic Colentina Bucuresti

Sprijin direct pentru sistemul medical

"Solidaritatea si responsabilitatea comuna sunt principiile care stau la baza industriei de asigurari, in care grupul NN activeaza de 175 de ani.E in ADN-ul nostru sa ne pese, sa ne indeplinim angajamentele si sa ne implicam suplimentar ori de cate ori e nevoie. De aceea, facem continuu toate eforturile pentru siguranta, sanatatea si bunastarea comunitatii din care facem parte.Suntem recunoscatori pentru toate actiunile de bine din aceasta perioada dificila, fiecare contribuind la mai multe sanse la viata", declara Gabriela Lupas-Ticu, Chief Marketing Officer al NN Romania.NN Romania doneaza sisteme de ventilatie si monitorizare a respiratiei, vitale pacientilor in stare critica afectati de coronavirus.Donatia insumeaza un milion de lei, iar echipamentele medicale vor ajunge la Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti. Spitalul este desemnat centru suport in tratarea cazurilor de infectie cu Covid-19 pentru Institutul Matei Bals si este astfel in linia intai de salvare a pacientilor de Covid-19, avand nevoie de tot sprijinul.Prin aceasta donatie, NN Romania contribuie la cresterea capacitatii sistemului medical de tratare a pacientilor si ofera sanse la viata cat mai multor persoane afectate.In acelasi timp, NN ofera un sprijin pe termen lung, asigurand aparatura medicala care va fi disponibila in spital si dincolo de situatia actuala pentru a contribui la salvarea cat mai multor pacienti.Achizitia aparatelor de ventilatie va fi coordonata de Crucea Rosie Romana, partenerul oficial al Guvernului Romaniei in perioada epidemiei. Organizatia se va asigura ca aparatele vor fi disponibile in cel mai scurt timp pentru tratarea celor in nevoie.La NN Romania, principala prioritate este ca toate promisiunile facute clientilor sa fie respectate, iar compania sa ajute in plus, mai ales in perioade dificile, ori de cate ori contextul de business o va permite.Clientii NN care au o asigurare de viata sau o asigurare suplimentara de sanatate beneficiaza de aceasta si in situatii de epidemie sau pandemie. Acestia au certitudinea ca ei si cei dragi lor vor fi protejati financiar daca vor fi direct afectati de Covid-19.Desi, asigurarea de sanatate NN exclude epidemiile si pandemiile, pentru a veni in sprijinul clientilor care deja detin o astfel de asigurare si a caror stare de sanatate va fi afectata de Covid-19, NN a decis sa evalueze fiecare solicitare din partea acestora si sa acomodeze plata cu titlu de exceptie a indemnizatiei de asigurare pentru spitalizarea cauzata de Covid-19, atat timp cat situatia ne permite sa procedam astfel.In aceasta perioada dificila si din punct de vedere economic, clientii care ar putea fi nevoiti sa amane plata asigurarilor lor au deja o perioada de gratie de 30 de zile, conform conditiilor contractuale.In plus, compania evalueaza fiecare situatie alaturi de clienti, la solicitarea acestora, pentru a gasi impreuna cea mai potrivita solutie prin care ei sa beneficieze de asigurare mai ales in perioade ca acestea, cand relevanta unui astfel de produs este si mai ridicata.Pentru orice solicitari, clientii pot contacta NN, prin canalele digitale disponibile, fara sa fie nevoie sa se deplaseze la un sediu NN si, implicit, fara sa se expuna suplimentar riscurilor.Grija NN Romania pentru comunitate se reflecta si in deciziile luate in aceasta perioada in beneficiul angajatilor. Din martie, echipa din sediul central lucreaza in proportie de peste 95% de acasa, pe baza practicii existente in companie inca din 2016 si aplicate la scara larga odata cu declararea starii de urgenta.Echipa de peste 1.500 de consultanti financiari din toata tara lucreaza de asemenea de la distanta. Ei sunt in contact permanent cu clientii prin intermediul instrumentelor digitale pe care le au la dispozitie si aplicand procese operationale adaptate de NN asa incat sa poata lucra de la distanta.Intreaga echipa beneficiaza de tot sprijinul NN pentru a depasi cat mai usor aceasta perioada dificila, avand acces la toate instrumentele pentru a-si desfasura cat mai usor activitatea la distanta si in acelasi timp la solutii prin care sa-si mentina sanatatea fizica si emotionala.Pentru colegii a caror activitate implica in continuare prezenta la birou, au fost luate masuri sporite de protectie.