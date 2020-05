O absolventa a Facultatii de Jurnalism din Bucuresti este unul dintre castigatorii premiilor Pulitzer din 2020

Ziare.

com

Monica Ulmanu este primul absolvent de FJSC care castiga Premiul Pulitzer, cel mai important premiu acordat in SUA pentru jurnalism.Dupa ce a absolvit programul de Licenta in Jurnalism si de Masterat in Productie Multimedia si Audio-Video la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Monica a primit o bursa Fulbright in Statele Unite ale Americii, unde s-a specializat in jurnalismul vizual.A lucrat in SUA si in Marea Britanie, in redactii de mare prestigiu, precum Reuters, New York Times, Boston Globe si The Guardian.Premiul Pulitzer, cel mai prestigios premiu pentru jurnalism din lume, a fost acordat echipei Washington Post, din care face parte si Monica Ulmanu, pentru o serie de articole despre incalzirea globala.este motivatia juriului pentru premiul acordat.Seria de articole poate fi citita aici Pagina Monicai Ulmanu de pe site-ul Washington Post, cu link-uri catre materialele semnate de ea (inclusiv materialele din seria despre incalzirea globala care au fost recompensate cu premiul Pulitzer) poate fi accesata aici Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea din BucurestiFJSC este prima facultate de jurnalism infiintata dupa 1990, fiind recunoscuta pe plan national si international, drept un spatiu al formarii profesionale, pentru domeniul stiinte ale comunicarii, la cele mai inalte standarde.Universitatea din Bucuresti este prima universitate din tara, din punctul de vedere al formarii si al cercetarii la nivel academic, asa cum indica exercitiile de clasificare institutionala ale Ministerului Educatiei.