O aplicatie imobiliara ofera locuinte gratuite cadrelor medicale din prima linie - cum poti ajuta si tu

Astfel, prin campaniaaplicatia anunta ca pune la dispozitia personalului medical si auxiliar, pentru a-i proteja si ei pe cei dragi si pentru a fi mai aproape de spital la nevoie."Perioada pentru care vom acoperi chiria este de pana la 3 luni, cu posibilitatea de prelungire", transmit reprezentantii Milluu Astfel, cadrele medicale care doresc sa beneficieze de aceasta campanie trebuie sa intre pe site-ul Milluu si sa depuna o cerere prin care solicita un apartament in apropierea spitalului in care lucreaza. Cadrele medicale pot opta sa stea cu un coleg sau o colega da vor.De asemenea, proprietarii care vor sa ofere o mana de ajutor pot intra pe site si sa isi puna apartamentele la dispozitia cadrelor medicale."Poti face diferenta! Inchiriaza prin Milluu apartamentul tau unui medic din prima linie.Cautam apartamente in apropierea spitalelor mari din Bucuresti. Pentru a ajuta in campanie, te incurajam sa-l listezi la pret redus sau chiar cu chirie 0 pentru a ajuta medicii din linia intai.Instaleaza Milluu si listeaza apartamentul tau, cu precizarea #LocuintePentruMedici in descriere. In scurt timp vei fi contactat de un membru al echipei noastre pentru urmatorii pasi", este mesajul catre proprietari.Si oamenii care vor sa contribuie la plata chiriei pentru cadrele medicale pot scrie un mesaj catre reprezentantii aplicatiei."Situatia sociala in care ne aflam nu trebuie sa ne opreasca din a face bine si de a ne implica. Noi, la Milluu, vrem sa ne putem expertiza si serviciile la dispozitia medicilor, care lucreaza in spitalele din primele linii, dar si a asistentilor medicali sau personalului auxiliar, care fac neincetat eforturi. Ajuta si tu sa avem #LocuintePentruMedici", a declarat Florin Stoian, CEO Milluu.A.G.