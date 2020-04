O cursa TAROM a adus din China 200.000 de masti FFP2 care vor fi distribuite spitalelor (Foto & Video)

Ziare.

"200.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achizitii realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre cele aflate in judete cu un numar mare de persoane confirmate pozitiv", a anuntat, vineri seara, Grupul de Comunicare Strategica.Sursa citata a precizat ca aeronava TAROM, care a aterizat in aceasta seara pe Aeroportul Otopeni, a realizat cursa in baza unui contract comercial pentru perioada 2-3 aprilie 2020, pe ruta Bucuresti - Almaty (Kazahstan) - Shenzhen (China) pentru a aduce 9 tone (cca 100 mc) de materiale sanitare necesare in lupta cu noul virus coronavirus (COVID-19)."Este primul zbor comercial de acest tip (full cargo) realizat de catre compania TAROM. Echipajul a fost format din sapte persoane: patru piloti comandanti, doi tehnicieni si un supervizor responsabil cu siguranta si centrajul incarcaturii pe durata zborului.Dupa revenirea in tara, venind dintr-o zona galbena privind raspandirea Covid 19, echipajul va intra in perioada de izolare obligatorie si, ulterior, va putea sa fie planificat pentru zborurile urmatoare", a mai transmis Grupul de Comunicare Strategica.Grupul a precizat ca sunt asteptate si alte transporturi continand achizitii realizate de Compania Nationala Unifarm SA, care vor fi comunicate pe masura ce se vor concretiza.In prezent, compania TAROM are pregatite doua aeronave de pasageri de tip Boeing din categoria 737-800 NG pe care le poate converti (scaune scoase) pentru a efectua zboruri de tip full cargo si a transporta materiale sau echipamente.TAROM va onora, in continuare, orice cerere pentru astfel de zboruri avand in vedere nevoia acuta de materiale si echipamente medicale atat de necesare in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus (COVID-19)."Asa cum am declarat inca de la inceputul acestei crize, compania TAROM va raspunde oricarei initiative menite sa sustina lupta impotriva acestei pandemii.Mai mult, incercam activ sa gasim solutii si sa venim cu propuneri in sprijinul autoritatilor, iar faptul ca sapte dintre colegii nostri s-au oferit voluntar sa infrunte orice risc si sa zboare catre China este o dovada in plus ca suntem pregatiti sa ramanem in prima linie.Le multumesc pentru efort lor si celorlalti colegi care au lucrat la conversia celor doua aeronave pentru a obtine, intr-un timp foarte scurt, aceasta capabilitate de transport marfa.Mentionez faptul ca aceasta cursa nu ar fi fost posibila fara imensul sprijin acordat de catre Reprezentantii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Romaniei in Republica Populara Chineza si Ambasadei Republicii Populare Chineze in Romania", a declarat directorul general TAROM, George Barbu.