O fundatie elvetiana a donat 400.000 de dolari pentru echipamente medicale si teste pentru spitalele din Romania

, a declaratUNICEF estimeaza ca, in Romania, peste 70.000 de lucratori din prima linie au nevoie de echipamente de protectie personala pentru a le putea oferi servicii, in conditii de siguranta, persoanelor vulnerabile.Printre acestia se numara: asistentii medicali comunitari, mediatorii sanitari romi, personal de asistenta medicala primara, asistentii medicali, asistentii sociali, alti lucratori comunitari, personalul centrelor de plasament in regim de urgenta si personalul care lucreaza in sistemul de ingrijire de tip rezidential, inclusiv personalul responsabil de curatenie.UNICEF va livra 210.000 de perechi de manusi, 280.000 de masti faciale, 20 de concentratoare de oxigen si peste 4000 de kituri de testare pentru SARS COV 2., a spusPrimele comenzi de echipamente de protectie au fost deja livrate de UNICEF in comunitati din judetul Bacau, iar livrarile vor continua in urmatoarele saptamani, pe masura ce vor sosi materiale noi.Fundatia Botnar are sediul in Elvetia si promoveaza utilizarea Inteligentei artificiale si a tehnologiilor digitale pentru imbunatatirea sanatatii si a bunastarii copiilor si tinerilor in mediile urbane in dezvoltare.Pentru a atinge aceste obiective, fundatia sustine activitatile de cercetare, promoveaza diferiti parteneri si investeste in solutii scalabile in intreaga lume. www.fondationbotnar.org UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreazaimpreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram