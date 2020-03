O masa calda pentru linia intai: Cum isi arata companiile respectul fata de medici, zilele acestea

Ziare.

com

Omul de afaceri Stefan Mandachi a dat tonul, in urma cu doar cateva zile, cand anunta la livreaza meniuri gratuite catre autoritatile din Suceava expuse riscurilor.Ideea lui a fost apoi imbratisata si de restaurantul bucurestean Red Angus Steakhouse, care a anuntat ca livreaza pranzul zilnic, timp de o luna, cadrelor medicale din spitalele din Capitala.Pentru garzile tot mai lungi din spitale, echipa OMV a trimis pachete catre spitalele Matei Bals, Victor Babes, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Colentina, Sf. Ioan si Sp. Jud. Prahova. Fiecare pachet contine cate un aparat profesional de cafea cu rasnita de macinat, 120 kg de cafea boabe proaspata, apa plata si biscuiti.Nu in ultimul rand Yellow.Menu si Impetum Group au initiat campania #FarfuriiLaDatorie, oferind gratuit o masa calda pentru personalul medical din Capitala.Stefan Mandachi anunta ca va livra gratuit, atat comanda cat si livrarea in sine, exlusiv catre autoritatile din Suceava expuse riscurilor: DSP, spital, politie, jandarmerie, SMURD.Tot ceea ce trebuie sa faca acestia este sa telefoneze pana la ora 11, astfel incat producatorii sa se poata organiza."Am primit telefon de la Seful unei institutii care m-a intrebat politicos care este numarul meniurilor gratuite, intrucat angajatii nu vor sa depaseasca o limita a bunului simt avand in vedere ca nu achita! RASPUNS OFICIAL: Pana crapa cuptoarele! Deci: crapatul cuptoarelor e limita! (si daca se taie curentul). Nu exista absolut nicio limita!!! Pentru politie, dsp, spital, pompieri, smurd, COMANDA SI LIVRAREA SUNT GRATUITE! Rog toate institutiile sa solicite meniuri FARA NUMAR de la noi fara nicio jena!", scrie omul de afaceri pe pagina sa.Restaurantul bucurestean Red Angus Steakhouse a venit cu o solutie prin care, pe parcursul unei luni, va livra 600 de meniuri catre cadre medicale din Capitala - o supa si un fel principal.Livrarea preparatelor se va face de luni pana duminica, la aceleasi ore, in intervalele agreate cu reprezentantii institutiilor medicale, iar partea de transport va fi acoperita, in prima faza, de catre flota restaurantului. Pe masura ce cantitatile vor creste, reprezentantii localului isi propun sa incheie parteneriate si cu alti livratori certificati."Exista un numar ridicat de cadre medicale ce incearca sa acopere nevoile pacientilor si ale comunitatii, in aceasta perioada dificila, in care presiunea, programul solicitant si riscurile la care sunt expuse sunt intr-o continua crestere. La Red Angus Steakhouse, stim ca alimentatia joaca un rol important in gestionarea stresului si a oboselii si vrem sa ne asiguram ca persoanele care ne ingrijesc beneficiaza de conditii bune, care sa le ajute sa se mentina puternice si sa faca fata fluxului de pacienti.Prin intermediul restaurantului nostru, vom dona zilnic, timp de 30 de zile, 20 de meniuri de pranz cadrelor medicale din unitatile din Bucuresti. Numarul, insa, este insuficient, comparativ cu nevoile reale inregistrate, asa ca ne incurajam prietenii, clientii si partenerii, sa se alature initiativei noastre", declara Ionut Ivan, director Red Angus Steakhouse.Platforma de food delivery Yellow.Menu alaturi de Impetum Group se angajeaza sa asigure o masa calda intregului personal medical si auxiliar din Spitalul Matei Bals, urmand sa isi extinda ajutorul si catre alte spitale, centre de carantina din Bucuresti sau persoane in varsta, cu dizabilitati, care nu se pot deplasa in aceasta perioada.Oricine se poate alatura acestei campanii, atat persoane fizice cat si companii, donand prin aplicatia de mobil Yellow cate o masa calda medicilor din spitalele si centrele de carantina din Capitala.Mirosul cafelei proaspat rasnite poate sa ajute cu mult moralul echipelor medicale, iar marile companii stiu doarte bine acest lucru.Pentru garzile tot mai lungi din spitale, echipa OMV a trimis zilele trecute pachete catre spitalele Matei Bals, Victor Babes, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Colentina, Sf. Ioan si Sp. Jud. Prahova.Fiecare pachet contine cate un aparat profesional de cafea cu rasnita de macinat, 120 kg de cafea boabe proaspata, apa plata si biscuiti.