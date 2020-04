O pensiune din Transilvania ofera gratuit cazare pentru zece familii de medici, dupa ce trece pandemia

Ziare.

"Pana acum v-am obisnuit cu imagini frumoase din casa noastra, cu mancare buna si cu oameni faini. Acum datorita nebuniei de coronavirus casa noastra este inchisa. Postarea de astazi este insa despre MEDICI si CADRE MEDICALE.Cu toate ca suntem o casa mica si cu toate ca in perioada aceasta nu functionam. Din pacate in afara de donatii pe sume modice pe care le-am facut deja nu prea avem un altfel de mijloc in acest moment.Dar, am vrea ca in momentul in care toata aceasta nebunie o sa treaca sace acum se lupta cu acest virus in timp ce noi ar trebui sa #stamacasa,pentru a se odihni, relaxa si a simti cum e intr-un sat linistit din Ardeal.Drept pentru care daca sunt doritori sau stiti doritori suntem gata sa facem rezervarile inca de acum pe rezervari@bassen.ro Va rugam a da un share la aceasta postare, poate aveti prieteni sau cadre medicale, chiar vrem si noi sa facem ceva pentru ei, cu ceea ce stim noi.Va multumim dragi MEDICI si dragi CADRE MEDICALE pentru ca sunteti in linia intai", se incheie postarea sibienilor.Si alte companii mai mari au sarit in ajutorul medicilor, asa cum au putut. De ezemplu, Kaufland Romania sprijina eroii din prima linie in lupta cu COVID-19 care au nevoie de o masa calda si ofera alimentele necesare pentru prepararea a 6.000 de meniuri, timp de o luna, in cadrul initiativei #Acum, lansata de restaurantul Kane - New Romanian Cuisine, devenit temporar bucatarie comunitara.De asemenea, la Suceava, omul de afaceri Stefan Mandachi, care detine un hotel de patru stele cu 90 de camere si SPA in Suceava, anunta ca are complexul arhiplin, in clipa de fata, desi nu mai are clienti: este ocupat de medici, militari si salvatori SMURD.Mandachi, care a construit singurul metru de autostrada din Moldova, si-a pus la dispozitie gratuit hotelul pentru cadre medicale, politisti si jandarmi care au interactionat cu bolnavi sau suspecti de coronavirus.