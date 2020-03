Olympus se alatura asociatiilor umanitare si doneaza peste 300.000 de iaurturi natur

Ziare.

com

Olympus se alatura, astfel, organizatiilor non-profit care, in aceasta perioada, se dedica ajutorarii persoanelor afectate de COVID-19, aflate in dificultate, fara locuri de munca, ingrijirii varstnicilor din azile si copiilor: Asociatia Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor, convoiul umanitar din Campania Pretuieste Viata (prin Asociatia Aici pentru Tine), Asociatia Taxiul cu Bomboane, precum si altor asociatii din zona Brasovului (Kastel, Kindernest, Speranta pentru Copii, Bucuria Darului, Aici pentru Tine).De altfel, Olympus se implica in mod constant in comunitatea din care face parte, donand lunar produse lactate asociatiilor partenere., a declaratDonatiile de ajutorare vor continua si in perioada urmatoare pentru a sustine nevoile comunitatilor locale.Grupul Hellenic Dairies are peste zece ani de prezenta la raft pe piata romaneasca, perioada in care a investit constant pe plan local. Fabrica de lactate Olympus de la Halchiu, judetul Brasov, a fost inaugurata in 2011, iar productia sa este destinata atat pietei locale, cat si exporturilor.Pentru mai multe informatii, accesati www.olympusdairy.ro si https://www.facebook.com/OlympusFoodsRomania/