Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi ofera meniuri gratuite salvatorilor de vieti: Pana crapa cuptoarele!

"Am primit telefon de la Seful unei institutii care m-a intrebat politicos care este numarul meniurilor gratuite, intrucat angajatii nu vor sa depaseasca o limita a bunului simt avand in vedere ca nu achita!RASPUNS OFICIAL: Pana crapa cuptoarele! Deci: crapatul cuptoarelor e limita! (si daca se taie curentul).Rog toate institutiile sa solicite meniuri FARA NUMAR de la noi fara nicio jena! (Avem noi pierderi mult mai mari in alte parti, nu aici). Deci nu saracim deocamdata, Slava Domnului!", a scris marti pe Facebook Stefan Mandachi.Omul de afaceri spune ca "atata timp cat oamenii mei rezista si mai vin la munca in Suceava, noi producem si livram CU DRAG catre medici si cadre militare care se lupta in prima linie (...)"."Voi pastra toti acesti angajati Spartan, care rezista acum (livreaza). Vor ramane in firma cat timp va exista firma (evident, cu acordul lor) chiar daca se vor inchide toate restaurantele si ne vom reprofila. Si vor fi recompensati pentru curajul lor!Eu consider ca angajatii mei care acum LUPTA si MUNCESC sunt niste eroi. (...) Le multumesc tuturor salariatilor din reteaua SPARTAN, MANDACHI, HERCULE, care stau cuminciori acasa! Sunt mandru de voi ca respectati regulile! Cu unii dintre ei stau 16 ore pe zi in telefoane. Si ei sunt in linia intii!", a mai scris Stefan Mandachi.Zilele trecute, omul de afaceri sucevean a anuntat ca pune la dispozitie gratuit hotelul sau pentru cadre medicale, politisti si jandarmi care au interactionat cu bolnavi sau suspecti de coronavirus.