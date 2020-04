OMV Petrom sprijina Asociatia Prematurilor in echiparea sectiei de neonatalogie a Maternitatii Bacau

Ziare.

Astfel, cu sprijinul financiar al OMV Petrom, echipamentele au fost livrate si date in folosinta la Maternitatea din Bacau.Nicolae Ionita, director Zona de productie Moldova.Valoarea donatiei este de 49 000 euro. Echipamentele medicale de ultima generatie sunt vitale in ingrijirea bebelusilor nascuti prematur:Asociatia Prematurilor isi propune sa continue dotarea a cat mai multe maternitati din Romania cu aparate vitale pentru prematuri, pentru ca si nou nascutii merita aceleasi sanse si dotari ca si adultii.Sunt multe sectii de neonatologie, la nivel national, din care lipsesc echipamenele de acest gen si respiratia multor prematuri depinde de aceste ventilatoare, incubatoare sau alte aparate performante.In primele 4 luni ale anului 2020, Asociatia Prematurilor a venit in sprijinul cadrelor medicale cu donatii in valoarea totala de peste 100.000 de euro. Toti cei care doresc sa contribuie pot face donatii direct in conturile asociatiei cu mentiunea "donatie neonatologie":Cont LEI: RO68BTRLRONCRT0411176001Cont EURO: RO18BTRLEURCRT0411176001#OMVPETROM #donatie #echipamentepentruviitor #AsociatiaPrematurilorAsociatia Prematurilor dezvolta in Romania programe dedicate copiilor nascuti prematur, parintilor si personalului medical de la Neonatologie si reuneste experti din diferite discipline, parinti, reprezentanti din mass-media si VIP-uri pentru a imbunatati calitatea serviciilor publice de sanatate din Romania.Asociatia Prematurilor este membra EFCNI, European Foundation for the Care of Newborn Infants- singura organizatie pan-europeana care reprezinta interesele prematurilor si ale nou nascutilor si reuneste organizatii de parinti din intreaga lume, cadre medicale din diferite specialitati, avand ca scop comun imbunatatirea pe termen lung a sanatatii acestora, prin programe de preventie, tratament, ingrijire si suport celebreaza si in Romania Ziua Mondiala a Prematuritatii. www.asociatiaprematurilor.ro Despre OMV PetromDin 2007, OMV Petrom a integrat in strategia sa de business principiile responsabilitatii corporatiste. In perioada 2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania, concentrandu-se pe protectia mediului, educatie, sanatate si dezvoltare locala.