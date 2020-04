Orange vine in ajutor cu donatii de sute de mii de euro, telefoane si internet gratuit pentru medici si asistente

Ziare.

Inca de la inceput, actiunile Orange s-au concentrat pe asigurarea continuitatii serviciilor, oferirea de conectivitate neintrerupta clientilor si protejarea tuturor angajatilor sai, fara de care furnizarea acestor servicii nu ar fi fost posibila.In egala masura, eforturile companiei se indreapta catre sustinerea comunitatii, pentru care sanatatea, educatia si conectivitatea sunt vitale.Mai mult ca oricand, de conectivitate trebuie sa beneficieze si cei care isi risca viata si sanatatea in fiecare zi.Astfel, tot(asistente, infirmiere, etc), clienti Orange, care isi desfasoara activitatea in spitalele publice din prima linie destinate tratarii pacientilor afectati de noul coronavirus vorpe o perioada de doua luni.Acest beneficiu se acorda tuturor solicitarilor primite pana in data de 31 mai 2020, iar procedura de aplicare poate fi gasita pe pagina dedicata campaniei De asemenea, in parteneriat cu Samsung Romania, Orange directioneaza catre 55 de spitale publice de pe intreg teritoriul Romaniei, 330 de pachete formate din telefoane Samsung Galaxy A51 si SIM-uri cu resurse de voce si internet nelimitat valabile pe o perioada de 6 luni.Prin intermediul acestora, personalul medical isi va putea desfasura mai eficient activitatea si va putea comunica mai usor cu pacientii aflati la distanta sau cu alte cadre medicale.Orange Romania, alaturi de Fundatia Orange, continua sa sprijine comunitatile si societatea romaneasca.Astfel, Fundatia Orange se implica in lupta impotriva noului coronavirus prin alocarea sumei deSuma va fi folosita pentru dotarea sectiilor de ATI cu aparate de ventilatie artificiala pentru spitale publice din tara, precum si pentru achizitionarea de echipamente de protectie.Educatia ramane si ea indispensabila.Prin intermediul platformei Digitaliada, Fundatia Orange sustine continuitatea procesului educational si comunicarea dintre profesori, elevi si parinti inca de la suspendarea cursurilor.Cu peste 10.000 de conturi noi, adaugate in mai putin de doua saptamani, sectiunea Invatare si testare online s-a dovedit un instrument foarte util, alaturi de cele peste 2000 de resurse educationale, disponibile gratuit pe www.digitaliada.ro In plus, pe durata starii de urgenta, toti clientii Orange beneficiaza de trafic de datePe langa resursele educationale din platforma Digitaliada, in perioada 26 martie - 14 aprilie Orange sustine o serie de webinare gratuite de programare in cadrul SuperCoders Alaturi de trainerii din echipa Simplon Romania, copiii cu varste intre 10 si 14 ani isi vor dezvolta creativitatea si abilitatea de a scrie cod, dar si de a rezolva noi provocari cu ajutorul tehnologiei.a declaratInformatii complete despre lista spitalelor beneficiare si a echipamentelor acordate pot fi gasite pe pagina dedicata din platforma de responsabilitate sociala a Orange,