P&G doneaza prin Crucea Rosie bani si produse in valoare de 1.500.000 lei pentru medici si familii vulnerabile

Prin aceasta actiune, compania vine sa sustina initiativele care au ca obiectiv atenuarea consecintelor pandemiei de COVID-19 in tara noastra.Compania va sprijini personalul medical din prima linie, oferind sistemului local de sanatate fonduri destinate achizitionarii de echipamente medicale necesare pentru a face fata pandemiei.In acelasi timp, P&G este alaturi de cei afectati prin donatii de produse esentiale - pana in prezent, peste 50 de tone de produse de igiena personala si a casei au fost directionate catre personalul medical si catre persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu.De altfel, P&G colaboreaza indeaproape cu Crucea Rosie Romana, pentru a identifica si alte actiuni prin care poate sustine comunitatile locale.a declarata declaratAceste eforturi locale sunt complementare actiunilor P&G in curs de desfasurare la nivel global.Inca de la inceputul raspandirii virusului, P&G colaboreaza cu organizatiile si partenerii pe termen lung, pentru a intelege modul in care poate oferi ajutor comunitatilor, agentiilor de intrajutorare si persoanelor afectate de aceasta situatie.Pe 27 martie 2020, compania Procter & Gamble (NYSE: PG) a anuntat donatii in valoare de 15 milioane USD, sub forma de produse de igiena si ingrijire personala, produse de uz casnic si igienizante pentru personalul din prima line de actiune si familiile afectate.Ca parte a acestor eforturi, P&G Europa a facut o donatie de 1 milion USD catre Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, pentru a asigura accesul la servicii si produse medicale si educatie despre igiena comunitatilor vulnerabile din Europa.Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara, membra a Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara a autoritatii publice si abilitata prin lege sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile.Intreaga sa activitate se desfasoara in scopul alinarii suferintelor persoanelor aflate in situatii de risc fara nicio deosebire in ceea ce priveste nationalitatea, rasa, religia, varsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica.Crucea Rosie Romana este prezenta la nivel national, cu 47 de filiale teritoriale si peste 7000 de voluntari care se implica activ in actiunile sale.Mai multe informatii despre Crucea Rosie Romana sunt disponibile pe www.crucearosie.ro/ P&G deserveste consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de incredere, de calitate si superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® si Tide®.Comunitatea P&G desfasoara operatiuni in aproximativ 70 de tari din intreaga lume. Va rugam sa vizitati http://www.pg.com pentru noutati si informatii suplimentare despre P&G si brandurile sale.