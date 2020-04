PepsiCo Romania vine in sprijinul cadrelor medicale si doneaza produse catre Crucea Rosie Romana

Ziare.

Initiativa vine in continuarea demersurilor proprii realizate de PepsiCo, inca de la debutul starii de urgenta. Astfel, compania a trimis produse pentru cadrele medicale din 11 spitale din Bucuresti si din tara, folosind canalele proprii de distributie.Pentru a putea veni in sprijinul cat mai multor medici si cadre medicale care duc zi de zi lupta cu COVID-19, PepsiCo a decis partenerierea cu organizatia Crucea Rosie Romana, asigurandu-se astfel ca donatiile ajung la spitalele din intreaga tara."Vrem sa venim in sprijinul cadrelor medicale din prima linie, care muncesc neintrerupt pentru controlarea si combaterea efectelor acestei situatii exceptionale, donand produse alimentare prin intermediul organizatiei Crucea Rosie Romana.Ne bucuram ca putem duce sprijinul nostru la o scara si mai mare prin intermediul Crucii Rosii Romane si vom continua sa sustinem sistemul sanitar cu donatii in produse, atat timp cat va fi necesar, folosindu-ne si de canalele proprii de distributie, asa cum am facut de la inceputul starii de urgenta", a declarat Adrian Lacatus, GM Commercial Senior Director PepsiCo pentru regiunea Balcanii de Est."Multumim PepsiCo Romania pentru implicare si ne bucuram sa primim ajutor pentru sustinerea cadrelor medicale, care au nevoie de tot suportul nostru. Suntem siguri ca impreuna vom reusi sa depasim aceasta perioada dificila si suntem recunoscatori ca putem conta pe sprijinul atator companii pentru a ajuta acolo unde este cel mai mult nevoie", a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Rosie Romana.Campania de donatii a PepsiCo Romania face parte din programul lansat la nivel global de PepsiCo si Fundatia PepsiCo prin care peste 45 milioane de dolari au fost alocati pentru combaterea impactului COVID-19, oferind sprijin umanitar vital in acceasta perioada.In cadrul programului, au fost distribuite peste 50 de milioane de pachete cu mancare calda, la nivel mondial.Produsele PepsiCo sunt savurate de consumatori din peste 200 de tari si teritorii din intreaga lume, de un miliard de ori pe zi. PepsiCo a generat peste 67 miliarde dolari venit net in 2019, adus de un portofoliu de alimente si bauturi care include Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker si Tropicana.Portofoliul PepsiCo este format dintr-o gama variata de produse alimentare si bauturi savuroase, printre care 23 de branduri ce genereaza fiecare peste 1 miliard de dolari in vanzari de retail anuale.