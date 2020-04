Politia italiana a ajutat un tanar sa ii dea un catel bunicii sale la care nu putea ajunge din cauza restrictiilor (Foto)

Cerveteri, muore il cane della nonna. La polizia arriva in 'soccorso' del nipote per consegnarle un cucciolo https://t.co/HiDn7woMNb pic.twitter.com/QdKgQEXGNa - Il Corriere della Citta (@CorriereCitta) April 10, 2020

Batrana, care locuieste ca si nepotul ei in Cerveteri, la circa 50 de kilometri nord-vest de Roma, avusese un alt caine care murise. Tanarul a decis sa-i cumpere alt catel, dar nu i l-a putut duce personal din cauza masurilor de carantina exceptionale impuse la nivel national, care interzic deplasarile considerate neesentiale, noteaza DPA.In aceste conditii, el s-a decis sa cheme politia in ajutor. O masina de patrula a politiei a preluat puiul si l-a predat femeii, care la primirea acestuia si-a recapatat zambetul, dupa cum precizeaza o declaratie a politiei.Italia este in prezent cea mai afectata tara de pandemia de coronavirus, cu peste 18.000 de decese si mai mult de 143.000 de cazuri de infectare.Masurile de carantina sunt in vigoare incepand cu 10 martie si expira pe 13 aprilie, insa se asteapta ca premierul Giuseppe Conte sa le prelungeasca pana la inceputul lunii mai.