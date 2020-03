Postare virala a unei brasovence: o batrana i-a cerut de la geam o paine, pentru ca murea de foame

Ziare.

"Imi este tare greu. Am trait acum cateva minute o durere apasatoare. Am iesit sa-mi iau ceva dulciuri, paine si fructe. Vis-a vis de unde locuiesc eu este un non-stop, la parterul blocului. Inainte sa ajung, de la o fereastra m-a strigat o doamna in varsta: 'Va rog din suflet! Imi este foame! Nu am bani. Am terminat tot ce aveam. O paine imi luati si mie. Sunt singura si am 83 de ani. Stau la apartamentul... Va dau banii cand iau pensia in 14'. M-am cutremurat cu suflet, cu trup si minte. Intr-un bloc cu atatea apartamente si atati vecini. Doamne, da-mi rabdare! Si eu care credeam ca am vazut si auzit destule", a scris brasoveanca.Femeia a mers la magazin si a luat ce a crezut de cuviinta: ulei, zahar, cateva conserve, cartofi, branza, incadrandu-se in banii pe care ii avea in buzunar: "Bunicuta, chircita de batranete si de boala, se sprijinea cu neputinta intr-un cadru. Tremura si plangea"."Oameni buni.. Cand luati cosuri pline cu de toate intrebati vecinii care sunt singuri si neajutorati daca au nevoie de paine si apa. Nu se stie ce ne rezerva cea mai scurta clipa din viata si nu stim cum ramanem", a transmis brasoveanca.Mesajul ei a mobilizat sute de oameni care s-au oferit sa ajute, iar o asociatie s-a angajat sa-i duca batranei o masa calda zilnica."Va multumesc mult pentru ajutorul pe care l-ati oferit. De doamna despre care am povestit se va ocupa Asociatia Arc Social cu o masa calda zilnica in aceasta perioada tulbure. Daca mai cunoasteti persoane varstnice sau cu dizabilitati va rog sa scrieti asociatiei si ei se vor ocupa cu drag de aceste persoane cu alimente si alte necesitati", spune femeia.