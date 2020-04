Prima unitate mobila de terapie intensiva din Romania, cumparata de SMURD cu ajutorul Lidl

Ziare.

Aceasta sectie mobila de terapie intensiva pe structura unui tir poate fi deplasata rapid oriunde in tara, crescand capacitatea celor mai aglomerate spitale de a oferi ingrijire pacientilor la cele mai inalte standarde.Sectia va fi amplasata in curtea unui spital supraaglomerat de prima linie, putand fi racordata atat la reteaua electrica, cat si la cea de oxigen a spitalului si va putea prelua un numar de 12 pacienti cu indicatie de ingrijire in terapie intensiva., a declarat, spune:Aceast tip de unitate mobila va fi inclusa in dotarea Romaniei de raspuns la dezastre si va putea fi folosita in orice situatie de catastrofa care genereaza victime multiple, cum ar fi in cazul unui cutremur.Dupa incheierea acestei crize, unitatea de terapie intensiva mobila va putea functiona inclusiv ca un centru mobil de simulare pentru medicii rezidenti in ATI si medicina urgenta.Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central in Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piata de retail alimentar din Europa.Lidl este prezent in 32 de tari din intreaga lume si in prezent opereaza aproximativ 10.800 de magazine si peste 160 de centre logistice in 29 de tari la nivel mondial.Lidl este un smart discounter care le ofera clientilor produse la cel mai bun raport calitate-pret.In spatele operatiunilor din magazine, din centrele logistice si din sediile centrale stau simplitatea si orientarea catre eficienta.Design-ul si structura proceselor standardizate sunt asigurate de catre Lidl Stiftung, cu sediul central de la Neckarsulm.In prezent, Lidl are aproximativ 287.000 de angajati, dintre care peste 7.500 in Romania, unde retailer-ul german are deschise peste 260 de magazine si 5 centre logistice.Dinamismul din activitatile de zi cu zi, rezultatele durabile si corectitudinea in cooperarea profesionala construiesc mediul de lucru pentru Lidl ca angajator, peste tot pe Glob.Lidl este o companie care actioneaza sustenabil in toate domeniile de activitate.Aceasta este metoda companiei de a-si indeplini promisiunea cu privire la calitate si, in acelasi timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate si mediu.Compania se implica activ in solutionarea nevoilor din comunitatile din care face parte, concentrandu-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajatii si partenerii de afaceri.este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in 2006, ca persoana juridica privata, non-profit, apolitica, independenta de orice alta institutie sau persoana.Promovand transparenta si profesionalismul, Fundatia pentru SMURD sustine, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD).Fundatia functioneaza independent, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistenta medicala, tehnica de urgenta si prim ajutor puternic.Activitatea Fundatiei se desfasoara prin intermediul unor parteneriate durabile intre institutii abilitate precum Ministerul Administratiei si Internelor (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Unitatea Speciala de Aviatie), Ministerul Sanatatii, administratiile publice locale sau alte companii si organisme responsabile sau dornice sa se implice in acest sens.