Romania Pozitiva lanseaza programul gratuit de invatare online Orientare spre Solutie & Optimism

Accesul la program este gratuit din dorinta de a stimula gasirea unor rezolvari creative si eficiente pentru problemele momentului, solutii atat de necesare in perioada dificila pe care o traversam cu totii.In functie de ritmul si timpul disponibil, programul poate fi rasfoit intr-o ora sau informatiile si exercitiile pot fi aprofundate in aproximativ 8 ore.Acest program este potrivit pentru cei care doresc:- instrumente de lucru, concepte si metode pentru orientare spre solutie si optimism, utile in viata personala si profesionala si cu impact pozitiv si pentru colegi, prieteni, familie sau societate;- o harta cu solutii si idei concrete pentru minim o problema sau oportunitate la care participantul doreste sa lucreze specific si dedicat in timpul programului online, in functie de timpul si ritmul de invatare;- experienta de invatare online interactiva cu multe instrumente si inspiratie din practica de training si facilitare de aproape 20 de ani, cu peste 10 000 de participanti in evenimente offline si online.Programul online "Orientare spre Solutie & Optimism" contine o harta cu 5 zone de explorat si instrumente aferente, peste 10 fise de lucru (pregatite pentru descarcare si tiparire), video-uri pentru inspiratie si concepte cheie, chestionare online, exemple si studii de caz si resurse suplimentare., spuneVa invitam sa accesati programul "Orientare spre Solutie & Optimism" si sa va creati cont gratuit aici: https://bit.ly/2Sg455c Pe langa accesul gratuit la programul online, pentru organizatii partenere se pot desfasura sesiuni live cu exercitii si ateliere de lucru personalizate pentru echipa respectiva in functie de nevoi, buget si timp.Fondator al platformei RomaniaPozitiva.ro, Florin esteeducator de emotie si gand pozitiv. Florin sustine acest demers prin programele sale de training si prin platforma de informare si educatie pozitivaRomania Pozitiva, cu peste 30 de autori si peste 35.000 de articoleDe bine despre Romania publicate inca din 2006.Florin are aproape 20 de ani de experienta ca trainer si facilitator pentru circa 10.000 de participanti, iar domeniile de expertiza includ: train the trainers, business model, antreprenoriat social, managementul echipelor, design & solution thinking, comunicare si public speaking.Mai multe informatii despre Florin aici sau aici.RomaniaPozitiva.ro este o platforma de informatie si educatie pozitiva. Avem pentru tine peste 35.000 de exemple De bine despre Romania de la peste 30 de autori si colaboratori inca din 2006.Pregatim de aproape 20 de ani pentru organizatiile partenere programe de training si facilitare adaptate la nevoile de dezvoltare specifice. De-a lungul timpului am dezvoltat o mare varietate de experiente de invatare pe diverse tematici si am lucrat cu peste 10.000 de participanti.