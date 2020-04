Rompetrol sprijina Crucea Rosie cu 200.000 de dolari, pentru o unitate mobila de terapie intensiva

Ziare.

Pentru achizitia unitatii mobile de terapie intensive, KMG International contribuie cu 200.000 de dolari, iar diferenta va fi asigurata de Crucea Rosie Romana din fonduri colectate in cadrul campaniei Romania Salveaza Romania.Contributia KMG International pentru acest proiect ridica sprijinul total acordat de companie in lupta impotriva pandemiei de coronavirus la peste 400.000 de dolari.Aceasta unitate mobila cu 12 paturi poate fi folosita oriunde in tara pe durata pandemiei, dar si ulterior in situatii de calamitati sau dezastre, si are ca scop cresterea capacitatii spitalelor de ingrijire a pacientilor la standard inalte., a adaugatKMG International prin parteneriatele sale cu Fundatia pentru SMURD si Asociatia Daruieste Aripi sprijina comunitatile din Constanta, Prahova si Bucuresti in gestionarea pandemiei de covid-19, prin donatia de carburant pentru Serviciul de Ambulanta, achizitia de consumabile medicale (masti, manusi), aparatura medicala, reactivi pentru determinarea tipului de virus (analiza genomului pentru identificarea specificitatii nationale si a potentialelor mutatii genetice, de catre Institutul Cantacuzino).KMG International este un investitor important in economia romaneasca, fiind in acelasi timp un cetatean corporativ responsabil, cu proiecte ce depasesc 10 milioane USD in ultimii 12 ani, in domeniile sanatate, protectia mediului, cultura, sport. Dintre acestea mentionam sprijinul pentru Fundatia pentru SMURD, Gala Societatii Civile, Festivalul si Concursul International George Enescu, dar si peste 100 de proiecte comunitare la nivel national de reabilitare si dotare cu echipamente a unitatilor medicale.Valoarea totala a investitiilor realizate de catre KMG International in Romania se ridica la 4 miliarde de dolari in vreme ce nivelul contributiilor la bugetul de stat al Romaniei s-a ridicat la peste 17.5 miliarde de dolari in perioada 2007-2019.Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara, membra aMiscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara a autoritatii publice si abilitata prin lege sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile.Intreaga sa activitate se desfasoara in scopul alinarii suferintelor persoanelor aflate in situatii de risc fara nicio deosebire in ceea ce priveste nationalitatea, rasa, religia, varsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica.Crucea Rosie Romana este prezenta la nivel national, cu 47 de filiale teritoriale si peste 7500 de voluntari care se implica activ in actiunile sale.Mai multe informatii despre Crucea Rosie Romana sunt disponibile pe www.crucearosie.ro