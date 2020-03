S-a inventat testul de coronavirus cu rezultatul in doua minute

Ziare.

com

Testul produs de compania Bodysphere a fost autorizat in regim de urgenta de catre Agentia americana pentru Alimentatie si Medicamente (FDA) si are specificitatea clinica de 91% si sensibilitatea clinica de 99%, arata Business Wire Specificitatea reprezinta capacitatea testului de a furniza un raspuns negativ pentru oamenii sanatosi, deci cu cat este mai mare cu atat scade riscul de a avea rezultate fals pozitive.Sensibilitatea se refera la capacitatea testului de a descoperi boala. Cu cat testul este mai sensibil, cu atat este mai mic riscul de a ramane bolnavi nedescoperiti.Este vorba despre un test de sange, pe baza de anticorpi, care arata daca o persoana este sau a fost infectata cu noul coronavirus. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test se face pe loc, la fel ca un test rapid de glicemie, insa trebuie realizat doar de catre personalul medical.Compania lucreaza cu agentiile federale pentru a trimite testul rapid in spitalele americane si deja a fost utilizat cu succes in mai multe state. Bodysphere anunta ca va produce milioane de teste in cateva saptamani si deja a inchiriat avioane de marfa, pentru asigurarea distributiei.