S-a lansat platforma care centralizeaza necesarul spitalelor pentru COVID-19

Este vorba despre nevoi de materiale si echipamente precum halate de unica folosinta, combinezoane, masti FFP2 si FFP3, dezinfectant, manusi, ventilatoare, filtre HEPA (filtre pentru ventilatoarele din sectiile de terapie intensiva) si altele.Voluntarii Asociatiei sunt in legatura cu spitalele, la nivel national, si updateaza in timp real volumele echipamentelor necesare, pe site-ul www.thefutureisnow.ro Astfel, oricine este interesat sa doneze pentru un anumit spital - persoana fizica sau juridica - poate vedea exact, in timp real, ce nevoie concreta are institutia."Traversam un moment critic si urgenta cea mai mare o reprezinta spitalele si medicii din prima linie. Este nevoie de fiecare dintre noi si vrem sa facem un apel catre toti cei care pot ajuta - cu bani, cu timp si expertiza.Asteptam ONG-uri partenere, din anumite regiuni ale tarii sau judete, alaturi de noi, ca sa vedem cum anume putem fi complementari in a ajuta spitalele cu echipamente. Asa ca cine vrea sa ni se alature ne poate contacta la adresa de email din platforma", spune Raluca Mihaila, fondator al Asociatiei Adrenallina Media.Asociatia Adrenallina Media organizeaza si promoveaza evenimente si campanii de sustinere a sanatatii prin sport, protectia mediului prin sport (Plogging pentru Romania), de educatie privind adoptarea unui stil de viata sanatos prin programe de wellness dedicate.