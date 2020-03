Salvati Copiii a dotat in timp record Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti cu ventilatorul de suport respirator de care avea nevoie

Ziare.

com

Organizatia a facut eforturi si a reusit sa doteze pana luni spitalul cu un ventilator performant, in valoare de 37.500 de euro, indispensabil unei ingrijiri adecvate a patologiilor respiratorii, in contextul Covid-19.Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cel mai mare spital de copii din Romania, risca sa ramana fara ventilatorul performant de sprijin respirator din dotare chiar in mijlocul pandemiei, pentru ca aparatul era imprumutat si trebuia returnat Alte sapte spitale din Bucuresti si din tara au primit, saptamana trecuta, aparatura si echipamente medicale indispensabile, achizitionate din fondul de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania.Totodata, Salvati Copiii Romania e in dialog cu medicii din Suceava, unde situatia este critica, in urma contaminarii cu SARS-CoV2 a unui numar mare de cadre medicale, pentru a interveni rapid in refacerea capacitatii sistemului medical local, aflat sub o mare presiune in acest context.Pana acum, 50 de spitale (maternitati, sectii de pediatrie, sectii de neonatologie, sectii de terapie intensiva) au solicitat echipamente de protectie, consumabile si aparatura medicala vitala, in valoare totala de 3 milioane de euro. Salvati Copiii Romania a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Pana acum, au fost colectate fonduri in valoare de 227.895 euro<, prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, Grupul Garanti BBVA si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton".De asemenea, suma de 22.472 de Euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul superior al copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, in beneficiul interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.In acelasi timp, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora.In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.V.D.